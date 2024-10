Estos son los cambios que entran en vigor para las oposiciones a Policía Nacional

Las oposiciones para acceder a la Policía Nacional experimentarán cambios significativos en su próxima convocatoria, que tendrá lugar a mediados de octubre de 2024. Estas modificaciones, publicadas el 25 de junio por el Ministerio del Interior en la Orden INT/632/2024, afectarán principalmente al orden de las pruebas y a los requisitos de idiomas para los aspirantes.

Una de las novedades más destacadas es la reestructuración del proceso selectivo. En esta nueva convocatoria, los opositores deberán enfrentarse en primer lugar a los dos exámenes más exigentes de la oposición, que se realizarán en una misma jornada. Esta medida busca primar los conocimientos y el estudio personal desde el inicio del proceso. Posteriormente, se llevará a cabo la prueba de aptitud física y, por último, el reconocimiento médico y la entrevista profesional y personal.

Los sindicatos policiales han acogido positivamente esta modificación, ya que al situar la prueba más eliminatoria en primer lugar, se evitan gastos innecesarios de examen y desplazamiento para aquellos opositores que no superen el primer filtro. De esta manera, quienes no aprueben el examen inicial no tendrán que preparar ni presentarse a las siguientes fases.

Nuevos requisitos de idiomas en las oposiciones a la Policía Nacional

Otra novedad relevante en las oposiciones a la Policía Nacional es la exigencia de acreditar conocimientos de inglés o francés. A partir de esta convocatoria, los aspirantes a la escala básica deberán presentar el nivel A2 de uno de estos idiomas, mientras que para optar a la posición de inspector será necesario contar con el nivel B1.

Asimismo, estos requisitos de idiomas también se aplicarán en los procesos de promoción interna, aunque con una implementación progresiva. A partir del año 2030, se solicitará el nivel A2 o superior de inglés o francés para ascender a Oficial, y el nivel B1 o superior para optar a la posición de Subinspector.

¿Qué otros aspectos clave deben conocer los opositores a la Policía Nacional?

Además de los cambios en el orden de las pruebas y los requisitos de idiomas, los aspirantes a la Policía Nacional deben tener en cuenta otros aspectos relevantes de la convocatoria:

La publicación de la Orden INT/632/2024 el 25 de junio marca el inicio oficial del proceso selectivo.

La fecha exacta de los exámenes se fijará para mediados de octubre, por lo que los opositores deben planificar adecuadamente su preparación.

Es fundamental revisar detenidamente las bases de la convocatoria para conocer en detalle todos los requisitos, plazos y procedimientos establecidos.

La preparación para las oposiciones a la Policía Nacional requiere dedicación, constancia y una adecuada gestión del tiempo, dada la exigencia de las pruebas.

En definitiva, las oposiciones a la Policía Nacional de 2024 presentan novedades significativas que los aspirantes deben tener muy presentes. El cambio en el orden de las pruebas y la incorporación de requisitos de idiomas son aspectos clave que marcarán el desarrollo de este proceso selectivo. Los opositores deberán adaptarse a estas modificaciones y prepararse concienzudamente para afrontar con éxito el reto de ingresar en este cuerpo policial.