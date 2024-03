El carguero que colisionó con el puente de Baltimore sufría problemas técnicos

Una inspección el pasado junio en el puerto chileno de San Antonio encontró problemas en la "propulsión y la maquinaria auxiliar" del carguero Dali, de bandera singapuresa y que este martes provocó el derrumbe del puente Francis Scott Key en el puerto de Baltimore (EEUU), según la base de datos de Equasis consultada por EFE.

El Dali reportó problemas de propulsión y eléctricos antes de perder el control y estrellarse contra un pilar del puente y provocar su colapso. Seis personas siguen desaparecidas.

La inspección con fecha del 27 de junio de 2021 encontró deficiencias en la propulsión y más concretamente en "aparatos de medición, termómetros, etcétera". Esos problemas provocaron dos inspecciones posteriores, pero el carguero, con 300 metros de eslora y capacidad para cargar 95.000 toneladas, no fue paralizado y pudo seguir operando, después de solventar las deficiencias.

El Dali, que comenzó a operar en 2015, tuvo otro problema en su historial, cuando en julio de 2016 colisionó contra un amarre en el puerto de Amberes (Bélgica) y sufrió daños en el casco.

La empresa singapurense Synergy Group, que opera el barco, confirmó que ninguno de los 22 tripulantes del navío resultó herido y aseguró que colabora con las autoridades para determinar las causas del incidente.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, reveló que la tripulación del barco informó de una emergencia y pérdida de propulsión y control antes de impactar con un pilar del puente, por lo que las autoridades pudieron coordinar el cierre de la carretera que lo utiliza, la autopista I-695.

La multinacional danesa Maersk confirmó que tenía alquilado temporalmente el buque portacontenedores y que transportaba carga de la compañía.

El Dali partía del puerto de Baltimore, uno de los más grandes de Estados Unidos y el mayor en comercio de vehículos, con dos pilotos del puerto a bordo, como marcan los estándares para operar en la bahía. El tráfico marítimo en el puerto ha quedado suspendido hasta nuevo aviso, algo que puede tener un fuerte impacto económico y obliga a desviar un gran volumen de tráfico marítimo y de transporte terrestre.

Investigación

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), Jennifer Homendy, consideró que es "muy pronto" para saber si la pérdida de electricidad que parece haber sufrido el carguero Dali fue la causa de su pérdida de control y de que acabara derribando el puente.

El NTSB aseguró que los seis desaparecidos son trabajadores de la firma de construcción Brawner Builders, que realizaban tareas de mantenimiento en el puente. "La labor de búsqueda, que está a cargo del Servicio de Guardacostas, continúa", añadió Homendy en una conferencia de prensa, y añadió que la investigación de lo ocurrido con la nave la encabeza su agencia.

En esta investigación, la NTSB ha movilizado un equipo de 24 expertos que incluye investigadores de operaciones que involucran narcóticos y que recogerán información sobre el historial de la nave, sus tripulantes, dueños, operadores y medidas de seguridad de la compañía.

Otros expertos incluyen personal que inspeccionará las grabaciones de operación del buque, e ingenieros estructurales que analizarán la información sobre el puente derruido. "Nosotros optamos por no abordar el buque hoy para no interferir con las tareas de búsqueda y socorro", dijo Homendy para explicar por qué su agencia no tendrá aún acceso a esas grabaciones.

Asimismo, la funcionaria dijo que se ha puesto en contacto con su contraparte en Singapur, bajo cuya bandera operaba el Dali, y que esa agencia enviará personal a Baltimore mañana.

La aseguradora de la nave es la británica Brittannia Steamship Insurance, una mutua, lo que significaría que el coste del siniestro sería desembolsado primero por esa aseguradora y, por encima de una cierta cantidad, sería pagado por un grupo de empresas de la industria y por reaseguros.