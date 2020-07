Cataluña pide a un tercio de su población que se quede en casa para contener los brotes de coronavirus

El Govern ha pedido a un 35% de la población de Cataluña, unos 2,8 millones de personas, que no salgan de casa durante los próximos 15 días si no es para trabajar, comprar o hacer cosas ineludibles, al no poder contener los brotes, convertidos ya en transmisión comunitaria en el área de Barcelona.

La decisión de extender a la primera corona del área metropolitana y a la comarca de la Noguera las mismas restricciones que ya aplicó a tres barrios de Hospitalet y al Baix Segre ha generado numerosas críticas a la "inacción" del Govern, al que médicos, expertos, alcaldes y sectores económicos han acusado de "haber llegado tarde" para atajar los brotes.

Cataluña ha registrado en las últimas 24 horas 1.111 nuevos positivos, de los que 195 corresponden a la comarca Segrià, 346 a la ciudad de Barcelona y 67 a Hospitalet de Llobregat, según Salud, que anunció la incorporación de 500 nuevos rastreadores después de que durante días médicos y alcaldes reclamaran reforzar este servicio epidemiológico.

Pese al aumento de positivos, muchos en personas asintomáticas y en jóvenes, los principales hospitales de Barcelona apenas han apreciado un "ligero" aumento de pacientes, aunque hay 51 personas ingresadas en la UCI en toda Cataluña por Covid, tres más que el jueves.

Las consejeras de Presidencia, Meritxell Budó, y de Salud, Alba Vergés, y el de Interior, Miquel Buch, han anunciado este viernes la extensión de las restricciones a Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona.

En Lérida, donde ya estaba vigente el cierre del perímetro en siete municipios del Baix Segre, las restricciones se amplían a una treintena de localidades de la comarca de la Noguera y el resto del Segrià.

Los hospitales de Lérida han vuelto a registrar un incremento de ingresos de pacientes con Covid-19 en las últimas horas, y ya suman 134, 14 más que el jueves, de los que 13 están en la UCI.

Restricciones

Vergés ha asegurado que la transmisión comunitaria "es fuerte" en Lérida y en el área de Barcelona, donde ha pedido evitar encuentros sociales, familiares y de ocio de más de diez personas, porque "la mayoría de los contagios se producen durante estas actividades"

El Govern tendrá que trasladar la prohibición de reuniones de más de diez personas a los jueces, para ver si lo autorizan, como sí ha pasado en el caso de Lérida, pero no en el de los tres barrios de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Las restricciones incluyen volver a reducir el aforo interior de bares y restaurantes al 50% y exigir en las terrazas los dos metros de distancia, mientras que se cierran teatros, cines, gimnasios, discotecas y salas de fiestas y se tendrá que volver a pedir cita previa para acudir a los comercios, que seguirán abiertos.

Se mantienen actividades y colonias infantiles de verano, ha explicado la consejera, al considerar que se debe favorecer la conciliación. También se mantienen abiertas bibliotecas y museos y no se prohíbe ir a la playa ni las actividades deportivas individuales.

Críticas de Ada Colau

En Barcelona, donde hay al menos 33 brotes, la alcaldesa Ada Colau ha sido una de las que ha criticado que "el Govern llegó tarde a Lérida y llega tarde al área metropolitana" y, pese a apoyar las restricciones anunciadas por el Govern, ha recordado que la ciudad no está confinada. Colau ha anunciado que el Ayuntamiento pedirá excepciones para actividades culturales, como el Grec o los teatros, deportivas y comerciales en las que se garanticen las medidas sanitarias.

Budó ha apelado al "deber cívico" de los catalanes para que respeten las restricciones y recomendaciones para frenar la expansión del coronavirus, porque se trata de la "última oportunidad" ya que "si la evolución actual de la pandemia se mantiene, tendremos que tomar decisiones más drásticas pronto".

Segundas residencias

El consejero de Interior ha pedido a los ciudadanos de las zonas afectadas que no acudan a sus segundas residencias aunque ha reconocido que la policía no impedirá los desplazamientos y ha calificado de "irrisorias" las herramientas de que dispone el Govern, debido a la "inseguridad jurídica" que supone que no todas las restricciones que plantea Salud sean avaladas por los jueces.

Falta de previsión

El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha criticado la gestión y falta de previsión y ha dicho: "Es una evidencia que ha faltado previsión" y ha reclamado que "ahora hay que rastrear" y hacer "pruebas aleatorias a la población".

También el infectólogo del Hospital Can Ruti Oriol Mitjà ha denunciado que "en los últimos tres meses, ya conociendo la epidemia, las administraciones no se han preparado lo suficiente para hacer el seguimiento de los contactos". Igualmente el epidemiólogo Antoni Trilla ha expresado su "decepción" porque "la administración no se haya sabido preparar a tiempo todo lo bien que seria de desear".

La Cámara del Libro de Cataluña, que agrupa al sector del libro, junto con el Gremio de Floristas, han decidido mantener la celebración del Día del Libro y la Rosa el próximo 23 de julio, aunque renuncian al espacio común previsto en el paseo de Gràcia y lo harán de forma descentralizada en cada librería.