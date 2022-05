Así es Brian, el presunto violador de Igualada

Brian Raimundo C.M., el presunto violador de la menor de Igualada el pasado 1 de noviembre, es un joven de 21 años natural de Bolivia. Llegó a España a los 14 años junto a su madre. Huían de los malos tratos y las palizas que a la mujer le propinaba el padre de Brian Raimundo, según adelantó el diario El Mundo.Parece ser que Brian Raimundo también fue víctima de abusos sexuales cuando era niño. Según apuntan las informaciones recogidas por 'El Mundo', la Policía observó "un sadismo latente en él e incluso la sospecha de que su progenitor abusó de él". "A fines del año 2000 creí que empezaba a tener mejor futuro con el padre de mi hijo. Empezamos mal... Golpes y maltratos continuos por dos meses. Me agredió brutalmente", comentaba la madre del presunto violador de Igualada en el juzgado de Santa Cruz de Bolivia en 2015.

Constantes amenazas

También eran constantes las amenazas que le propinaba el maltratador a la madre del presunto criminal de Igualada. "Me amenazaba con quitarme a mi hijo. Volvimos a convivir y él me seguía maltratando físicamente todo el tiempo. Se volvió irresponsable, no trabajaba, yo mantenía la casa y a él. Se dedicó a beber demasiado", declaraba la progenitora.

Todas estas fueron las razones por las que la mujer decidió huir hasta España en marzo de 2004, donde comenzó a trabajar y a ahorrar para traerse a su hijo, y darle una mejor vida en el país.

Así, no fue hasta 2015 cuando Brian Raimundo C.M. llegó hasta España. Contaba entonces con 14 años. El entonces menor se reunió con su madre y su hermana, de solo 7 años. No obstante, la estancia de Brian Raimundo en casa de su progenitora duró poco, ya que su madre le tuvo que echar de casa al descubrir que abusaba sexualmente de la niña. Por lo que el joven se fue a vivir a una habitación situada en la calle Sant Sebastià de Igualada.

Según recoge 'El Mundo', allí comenzó su nueva vida. Tras tener relaciones sentimentales con varias parejas, siempre terminaban denunciándole por maltrato. Fue en esa misma habitación donde los agentes e investigadores hallaron las pruebas, que apuntaban a que había sido el autor de la brutal violación de la menor de 16 años.

Violación

La menor víctima de la brutal agresión sexual en Igualada la noche del 1 de noviembre de 2021, ha declarado este martes telemáticamente sobre lo que ocurrió esa noche. Lo ha hecho justamente un día después de que lo hiciese la exnovia del presunto autor, Brian Raimundo C.M.

Tras estar de fiesta con unas amigas en la discoteca Epic de Igualada, el 1 de noviembre pasado, noche de Halloween, la chica se dirigió sola y a pie hacia la estación de tren para ir a su casa, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), cuando una persona la abordó, la violó brutalmente y la dejó inconsciente en el polígono Les Comes de Igualada, donde la encontró un camionero. Casi siete meses después, aún sufre secuelas físicas y psíquicas, y ha declarado no recordar nada de ese día, así como tampoco de los diez días posteriores a la agresión.