'La Golosina' confiesa que "pinchó" a Denisa pero no para matarla

La joven acusada de matar a la menor Denisa Dragan en 2018 en Alcorcón (Madrid), conocida como "la Golosina", ha reconocido que la "pinchó" pero no la vio malherida y nunca quiso matarla, asegurando que su novio le propuso ir a verla e incluso le dio una navaja, aunque este lo ha negado en una versión diferente sobre los hechos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este miércoles el juicio con jurado por el asesinato de la menor de 17 años Denisa Dragan el 25 de noviembre de 2018 en una vivienda de Alcorcón, supuestamente perpetrado por Rocío M.S. y Mario T.M., después de que la menor enviase una solicitud de amistad en una red social a Mario, que había sido su pareja antes y en ese momento era novio de Rocío. La Fiscalía pide para ellos 26 y 20 años de cárcel.

"La Golosina" ha reconocido ante el tribunal, a veces entre lágrimas, que pinchó a Denisa con una navaja ya abierta que le había dado Mario, pero sin querer matarla, sino durante una discusión en la que ella solo quería saber qué mensajes había mandado a Mario y la menor "se puso agresiva".

Confesión del crimen

Rocío nunca había confesado el crimen durante la instrucción del caso, aunque en una ocasión si lo contó a dos agentes que la llevaron al hospital, tras ser detenida, porque sufrió una crisis de ansiedad.

Este miércoles ha relatado que la tarde del crimen había estado con Mario llevando a toxicómanos a comprar droga al poblado de Valdemingómez, como solían hacer habitualmente, bebieron y se drogaron. Cuando cenaron, ella vio mensajes entre Mario y Denisa, con los de él borrados, y se enfadó tanto que le dijo a Mario que le dejaba y que la llevase a coger el autobús de su pueblo.

Pero Mario le dijo que mejor la llevaba a casa de Denisa para aclarar las cosas, la dejó a unos metros de la puerta y le dio una navaja abierta. "No se por qué", ha asegurado, argumentando que estaba muy drogada y muy afectada.

Intercambio de mensajes

Ha precisado que Denisa no quiso enseñarle los mensajes y ambas se zarandearon, hasta que ella le clavó la navaja. "Oí un ay, me asusté y salí corriendo, sin ver que Denisa se cayese o sangrase... No quería matarla ni nada", ha relatado.

"En ese momento no llamé a nadie.. Si hubiese sabido que la chica estaba así habría llamado al 112", ha asegurado, destacando que ella a veces pierde los nervios y hasta se autolesiona.

Ha reconocido que ella había amenazado antes por WhatsApp a Denisa, tras saber que Mario estaba también con ella, y Denisa a ella, pero que una cosa es lo que se escribe y otra hacerlo.

Tras el suceso, según su relato, Mario guardó la navaja y se deshizo de ella, ayudado por la familia de él, mientras ella llamó finalmente a su padre, que es guardia civil y la entregó.

Relato diferente de los hechos

Por su parte, Mario ha hecho un relato diferente de los hechos, coincidiendo solo en que él llevó a Rocío a casa de Denisa, pero tras una tarde tranquila, en la que solo fumaron "un porro", y luego fueron a cenar y Rocío se puso "como loca" y "en frenesí" cuando vio una sugerencia de amistad de Denisa para él en Instagram.

Según su declaración fue Rocío ha que le dijo que la llevase a casa de Denisa, ya que si no iría igualmente porque si sabía dónde vivía, y él la llevó, sin pensar que le haría daño a pesar de que ella a veces se ponía agresiva y a él había llegado a agredirle.

Desde donde aparcó no vio ni oyó nada raro, y Rocío volvió a los pocos minutos "enfadada" y diciendo "tira tira", y más adelante le reconoció que "había pinchado a Denisa en la tripa".