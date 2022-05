Hallan fibras del pijama de Madeleine McCann en la furgoneta del principal sospechoso

Hans-Christian Wolters, investigador responsable del caso Madeleine McCann, ha afirmado este miércoles, según ha informado el periódico británico The Sun, que se han encontrado nuevas pruebas relevantes para la investigación en la autocaravana de Christian Brueckner, principal sospechosos de la desaparición de la niña en 2007.

Así, en una entrevista para la televisión portuguesa y para el canal AMC Crime, en una miniserie estrenada este martes coincidiendo con los 15 años de la desaparición de la pequeña, ha declarado que "hemos encontrado nuevos hechos y nuevas pruebas". El investigador alemán se mostró así de tajante sobre la culpabilidad de Brueckner: "gracias a nuestras pruebas, estamos seguros de que él es el asesino de Madeleine McCann".

Fibras del pijama

Dichas declaraciones se produjeron justo después de que la periodista portuguesa Sandra Felgueiras presionara a Wolters, acerca de los rumores sobre el hallazgo en el vehículo de Brueckner de fibras del pijama rosa de Winnie the Pooh que McCann llevaba puesto la noche del 3 de mayo de 2007, día de su desaparición. "¿Es cierto que han encontrado algo perteneciente a Madeleine en la caravana de Christian B?", preguntó la periodista.

Wolters, que trató de esquivar la pregunta asegurando que no podía comentar detalles de la investigación, dejó entrever la veracidad de los rumores ante la insistencia de Felgueiras. "No quiero negarlo, porque el sospechoso aún no ha sido informado", explicó.

Los detalles de una investigación policial no pueden hacerse públicos hasta que el sospechoso y su equipo legal no reciban todos las pruebas que existan en su contra, según la ley alemana.