Hermano jornalero desaparecido Jaén: "Un día me comentó que les engañaban con las horas"

El empresario agrícola Ginés Vicente continua estando en el punto de mira, tras la desaparición de dos jornaleros a los que contrató justo después de haber mantenido una discusión con ellos, según personas que lo presenciaron, por las supuestas pésimas condiciones laborales que sufrían. Se trata de dos trabajadores que el citado empresario contrató y de los que no se sabe nada. Del primero, Tidiany Coulibaly, no hay pistas desde el 17 de diciembre de 2013. Del último, Ibrahima Diouf, desde el 5 de enero de 2021.

En el cuarto día de investigación, las cuatro unidades caninas se han centrado en rastrear palmo a palmo el interior de la vivienda del patrón para dar con algún indicio, en lugar del solar, como habían hecho los días anteriores, han informado en El Programa de Ana Rosa. En cualquier caso, se va a peinar toda la zona donde pudiera haber cualquier indicio que pudiera arrojar algo de luz a la investigación.

Habla el hermano de Ibrahima

'Cuatro al día' ha charlado en exclusiva con Moussa, hermano de Ibrahima, el último desaparecido, que ha mostrado su preocupación: “Mi familia está muy preocupada… la verdad. Estoy esperando a que la Policía me llame y me diga algo”. "Ibrahima nunca me dijo que su jefe le trataba mal, aunque algunos días me comentó que les estaba engañando con las horas”, asegura Moussa en unos mensajes intercambiados con un reportero de ‘CAD’.

Se da la circunstancia de que Ibrahima tiene una niña de siete años en su país natal y una mujer (madre de la menor) que lo esperan. Al parecer, siempre enviaba dinero y daba noticias sobre cómo se encontraba o por dónde estaba, por lo que se descarta desaparición voluntaria. También es reseñable que el primero de los jornaleros de los que se desconoce su paradero, Tidiany Coulibaly, lleva desde entonces sin realizar movimientos en su cuenta bancaria de La Caixa.

Por su parte, la madre del sospechoso, según uno de los colaboradores del programa matina del Telecinco, se ha expresado en defensa de su hijo diciendo que "los negros son como caracoles, que llevan la casa a cuesta y no saben a dónde van".