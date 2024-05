Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, convoca una concentración contra los que intentan lucrarse de la muerte de su hijo: "Nuestros peces no están en venta"

"Nuestros peces no están en venta" es el nombre con el que Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha convocado una concentración en contra de aquellos que buscan lucrarse de la desaparición y asesinato de su hijo a través de producciones audiovisuales.

Como ha compartido a través en un vídeo que ha sido publicado en redes sociales, el acto tendrá lugar en su ciudad, Almería, el próximo sábado 11 de mayo. Ese día dará una rueda de prensa en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería, para luego participar en la concentración que se llevará a cabo desde las 19:30 horas en la 'Ballena de Gabriel', en la playa de las Almadrabillas.

Los motivos por los que la familia de Gabriel celebra esta concentración

"Desde el principio no hemos querido protagonismo con esto, hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer documentales ni series con la muerte de Gabriel", ha explicado Patricia en su comunicado.

Añade que "en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar" del asesinato de Gabriel, motivo por el que ha tomado la decisión de hacer este llamamiento público. Ya que no se está "dañando no solo su memoria después de habernos arrancado su vida", sino que no están teniendo en cuenta el dolor de la familia y el entorno del niño y lo que este tipo de productos audiovisuales pueden causar.

En el vídeo comunicado, la madre de Gabriel, pide ayuda ciudadana a aquellas personas que consideren que estas situaciones "son injustas para con nosotras u otras víctimas o simplemente no deberían permitirse en una sociedad que merezca la pena vivirse". Y "para poder tener por lo menos un futuro más transitable y esperanzador, porque sino lo que se nos avecina va a ser imposible soportarlo", expresa.

Gabriel Cruz, hijo de Patricia, fue asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, expareja de su padre. Esta no es la primera vez que la familia de Gabriel emite comunicados pidiendo un mejor tratamiento mediático de casos como el de su hijo y que se proteja del "dolor innecesario" tanto a ellos como a otras víctimas, como expresó también en un comunicado reciente.