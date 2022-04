Rosa: "El único imputado es la expareja de mi hermana y llegado el momento enseñaremos los informes"

Rosa Fernández, hermana de la joven que fue hallada muerta en una cuneta de Vigo en el año 2002, ha hablado este jueves directamente para 'El programa de Ana Rosa' para desmentir, de manera categórica, la información facilitada por el digital local 'La Voz de Galicia'. Una publicación reciente de este medio exculpa al que fuese novio de la víctima y que nuevamente señala a un vecino de Déborah.

"A día de hoy, todo sigue como estaba. Por motivo de la nota de prensa de un medio local se ha desatado la cólera. Ha dado una información totalmente falsa que además está corroborado por el Instituto Nacional de Toxicología e incluso por la jueza", comienza diciendo la hermana.

'La voz de Galicia' explica en su artículo que el "adn hallado en una uña y en un pie de Déborah señala a un antiguo vecino y exculpa al exnovio". Rosa se muestra contundente ante esta información: "Es un jarro de agua fría para toda mi familia. Sinceramente, me da vergüenza ajena ver que hay periodistas que nos quieren desacreditar cuando somos víctimas".

Muestras biológicas

Rosa añade que "nosotros pedimos muestras biológicas en noviembre del año pasado. Intentábamos acreditar si alguien del entorno de Déborah estaba implicado con el caso. Cosas de la vida, hubo un adn que coincidía parcialmente, pero al pedir la ampliación quedó descartado por completo...". Y es que, al parecer, "esos genomas que podían implicar parcialmente a este sospechoso es un genoma del más del 10 % de la sociedad, por lo que quedó descartado que tuviese algo que ver", recalca la hermana de la fallecida.

La hermana ha aclarado en el mencionado espacio televisivo, en cuanto a que el adn del exnovio de Déborah, principal sospechoso, no coincida que "sabíamos que no iba a coincidir. Una persona que tiene un cuerpo 10 días bajo su poder, bajo su custodia, que introduce adn post-mortem, que la desnuda y crea esa escenografía, estaba claro que ningún adn de esa escena iba a hablar por sí mismo...".

Círculo de Déborah

Igualmente, descarta la implicación de cualquier persona del círculo de Déborah Fernández porque "aquí el único imputado es la expareja de mi hermana, y llegado el momento enseñaremos los informes. Él va a seguir imputado siempre y cuando el juez no lo archive, cosa que no descartaríamos porque viendo la actuación que han tenido, me espero cualquier cosa".

"Me parece lamentable que tras cuatro años que llevamos dando declaraciones, entrevistas, siendo lo más realistas para evitar que un malnacido como éste pueda causar tanto dolor a otra familia, que este medio no haya llamado a mi familia para saber si es verdad...", finaliza Rosa muy decepcionada.