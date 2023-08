“Te juro por Dios que te entierro yo”: las amenazas que recibió Mónica antes de desaparecer

Mónica de la Llana desapareció hace más de un año, el 21 de julio de 2022. Entonces tenía 45 años y un hijo de 22. La última vez que se supo de ella se encontraba en la localidad de La Morera de Montsant, en Tarragona. Había ido allí para pasar unos días junto a un chico con el que llevaba entre seis y ocho meses saliendo pero con el que no tenía una relación fácil.

Así se lo hizo saber a una amiga antes de desaparecer. Se había citado con ella porque el chico la trataba mal y quiso marcharse de su casa, pero nunca más se volvió a saber de ella.

Su entorno y, principalmente, su hermana, denunciaron los hechos y pidieron que la investigación se centrara en Carlos, su pareja, pero un año después Mónica sigue sin aparecer y el caso está sin resolver.

Su pareja la amenazó

Ahora, 13 meses más tarde, El Periódico de Cataluña, en colaboración con la hermana de la desaparecida, ha tenido acceso a los mensajes que Carlos le mandó a la víctima y que reflejan su violencia hacia ella.

"Como vuelvas a decir otra vez que te pego, te juro por Dios que te entierro yo", decía en uno de ellos. Este mensaje, registrado en forma de audio, lo emitió solo un mes antes de que a la mujer se le perdiera la pista.

No es la única amenaza que capturó. "Mañana te va a pagar mi puto padre. Sabes por qué. Porque va a tener la suerte de poder pagarte él", le dice Carlos a Mónica en otro audio refiriéndose a su progenitor, que lleva tiempo muerto.

Sendas amenazas forman parte de un archivo de audio de casi dos horas de duración en el que se escucha una violenta discusión durante la que Carlos golpea reiteradamente a Mónica y la coge por el cuello para dejarla sin respiración en al menos dos ocasiones. El propio Carlos reconoce en la misma grabación que ha pegado a su pareja. Incluso verbaliza que está dispuesto a admitirlo delante de los Mossos d’Esquadra.

María Jesús presentó una denuncia por la desaparición de Mónica en agosto de 2022, cuando la mujer llevaba varios días en paradero desconocido.

Su hermana comprobó que Mónica llevaba demasiados días sin conectarse a WhatsApp y que, a pesar de ser muy activa en redes sociales, tampoco había publicado desde entonces ningún post en Instagram ni Facebook.

"Mi hermana está muerta. A mi hermana le han hecho algo. Y por miedo la han escondido y está muerta desde esa noche. Segurísimo. Es duro decirlo, pero sí" llegó a asegurar María Jesús, su hermana, ante los medios de comunicación. A pesar de haber perdido la esperanza de encontrarla con vida, espera que se resuelva el caso y se haga justicia. Por eso ahora pide la colaboración de cualquiera que pueda aportar alguna información relevante al caso.

Mónica, antes de desaparecer, entregó a un amigo la grabación en la que capturó a escondidas los golpes y amenazas de Carlos. La chica le pidió a su amigo que le entregara el audio a los Mossos si le pasaba algo.

Morera de Montsant es un municipio minúsculo en el que –salvo en julio y agosto– apenas hay vecinos durante el año. Carlos, el novio de Mónica, es uno de los pocos habitantes del lugar. Reside en una casa antigua rodeada de construcciones más nuevas y que está ubicada en pronunciada pendiente, cerca de la iglesia del pueblo.

Según los vecinos, Carlos se comporta como si el caso de Mónica no fuera de su incumbencia, asegurando que la chica se fue sin más, y que él no ha vuelto a verla. La familia no entiende por qué, si de verdad no tiene nada que ver con su desaparición, no se ha interesado por Mónica durante este tiempo.

La versión de la pareja

Los Mossos han interrogado varias veces a Carlos pero no lo han detenido.La versión que dio a los agentes, según la familia, es que aquel 21 de julio él acompañó a Mónica a Cornudella de Montsant hasta la parada de autobús sobre las 14.00 horas. La dejó ahí y no ha vuelto a saber de ella. Mónica había quedado ese día con una amiga de Reus para comer, pero no se presentó a la cita.

Según la última ubicación señalada por el teléfono de Mónica, que dejó de funcionar después de efectuar tres llamadas a Carlos a las siete de la mañana, la mujer se encontraba en Morera de Montsant el 21 de julio de 2022. Algunos testigos han explicado a María Jesús que la noche anterior, la del 20 de julio, Carlos y Mónica fueron vistos en un bar de Cornudella de Montsant discutiendo. Los Mossos han investigado esa pista.

Según confirman fuentes policiales, los Mossos tratan la desaparición de Mónica como una desaparición de origen criminal y descartan que se marchara por propia voluntad. El caso de Mónica está actualmente en manos de la Unitat Central de Persones Desaparegudes, el grupo especializado en investigar asesinatos sin cadáver.