Buscan a la persona que atropelló a una embarazada y se dio a la fuga en Murcia

Anoche, domingo 16 de julio, en torno a las 23:45 horas, una persona atropelló a una mujer embarazada y se dio a la fuga en las Torres de Cotillas, en Murcia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están tratando de dar con la persona responsable de dicho atropello desde entonces, sin resultado, por el momento.

La víctima del atropello tuvo que ser traladada de urgencias al hospital, donde permanece en situación crítica a nivel neurológico (muerte cerebral) cuyas secuelas podrían ser irreversibles según fuentes cercanas. El bebé que traía ha conseguido salvar la vida gracias a que los sanitarios le practicaron una cesárea de urgencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía una llamada poco antes de la medianoche para alertar de que un vehículo había huido después de haber atropellado a la mujer, que había quedado inconsciente en el suelo. Ocurrió en la calle de la Cruz, en el centro del pueblo. Fue un vecino el que dio la voz de alarma. Según su relato de los hechos escuchó desde su casa un golpe y cuando se asomó a ver qué pasaba vio a la mujer tirada en el suelo. No llegó a ver el vehículo que la había arrollado porque ya se había marchado.

Fuentes próximas a la investigación indican que aconteció en un paso de peatones sin semáforopor el que la mujer estaba cruzando en ese momento. El impacto desplazó a la mujer hasta ocho o nueve metros de distancia.

Al punto del atropello se movilizaron agentes de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia, que encontraron a la mujer sangrando abundantemente. Aunque los sanitarios ya indicaron in situ que la mujer estaba en muerte cerebral, debido a la pérdida de masa encefálica, la trasladaron al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, para intentar salvar al bebé.

El caso está siendo investigado por la Policía Local de Las Torres de Cotillas, que espera dar con el responsable de lo sucedido y proceder a su detención. Esta persona puede ser acusada de un delito de homicidio en caso de que la mujer pierda la vida así como otro de omisión de socorro.

Para dar con él o ella los agentes están revisando todas las cámaras de seguridad de la zona por si alguna hubiera captado lo sucedido o al vehículo huyendo, ya que se conoce la hora en la que se produjeron los hechos.

También se procederá a buscar en talleres mecánicos de la zona ya que el coche pudo haberse estropeado tras el golpe. Los policías locales de pueblos limítrofes están al tanto de todo por si dieran con alguna pista.

Con la investigación iniciada no se puede descartar que haya sido un atropello intencionado. No hay huellas de frenada ni testigos, por lo que tampoco se descarta que el conductor no viese a la mujer y fuera un accidente. De momento todas las hipótesis permanecen abiertas.