Todo lo que se sabe sobre el secuestro a una concejala en Granada

Los hechos tuvieron lugar la mañana del 21 de febrero, cuando la concejala Vanessa Romero del Ayuntamiento de Maracena, en Granada, se desplazaba hasta el también municipio granadino de Atarfe para llevar a sus hijos al colegio.

En la puerta del centro educativo la pareja de su compañera del Ayuntamiento y alcaldesa de la localidad, Berta Linares, la saludó y le pidió el favor de que lo llevara a por gasolina, ya que su vehículo se había quedado sin combustible. Eran aproximadamente las 9:15 de la mañana y ella accedió a ayudarlo ya que lo conocía de algunos eventos y mítines en los que habían coincidido.

Ya en el coche, el hombre amenazó a la concejala con una pistola y la ató de pies y manos con unas bridas hasta lograr meterla en el maletero del vehículo. Allí la víctima comprobó que tenía el móvil consigo y logró llamar a su hermano para pedir auxilio.

Durante el trayecto en el automóvil, la concejala también pudo escuchar como su agresor hablaba con alguien por teléfono, hecho que está investigando la Guardia Civil para comprobar si hubo más personas implicadas en el secuestro.

El agresor condujo a la víctima hasta Armilla, otra localidad del área metropolitana de Granada que está a unos 20 minutos en coche.

Allí dejó el vehículo estacionado en un garaje y abandonó el lugar. Vanessa Romero, que estuvo más de dos horas encerrada en el automóvil consiguió salir del maletero, finalmente, por sus propios medios.

En ese momento un vecino la vio y llamó a los cuerpos de seguridad del Estado para que se desplazaran hasta el lugar de los hechos. Una vez presentada la denuncia por parte de la propia víctima e identificado al autor de los hechos, éste fue detenido la misma tarde en que se produjo el secuestro. Hasta que consiguieron dar con él tanto Vanessa Romero como la compañera sentimental del agresor, Berta Linares, tuvieron que recibir protección policial.

Relación con la víctima

Durante la mañana del 22 de febrero la alcaldesa de Maracena ha dado una rueda de prensa ante los medios de comunicación para explicar lo sucedido.

En su declaración ha explicado que tenía una relación con el agresor desde hacía más de dos años pero que no convivían ya que él vivía y trabajaba en Málaga, donde tiene una empresa. También ha afirmado que tras conocer los hechos la relación se ha acabado y que tanto ella como el resto del equipo estarán en todo momento al lado de su compañera, presentándose como acusación particular en el juicio si hiciera falta.

Respecto al arma de fuego, algo que la propia Vanessa Romero no pudo determinar si era de verdad o no, no tenía constancia ninguna de que la poseyera, porque de haberlo sabido no lo habría permitido.

Se desconoce, hasta ahora, cuál fue el móvil del secuestro pero Berta Linares ha confirmado que agresor y víctima solo se habían visto en algunos eventos del partido en el que habían intercambiado pocas palabras, por lo que no entiende qué ha llevado a su ahora ex pareja a llevar a cabo los hechos.

Estaba en tratamiento

Se ha conocido a través de diversos medios de comunicación que el secuestrador se encontraba en tratamiento psiquiátrico, con consumo de fármacos, desde hacía unos seis meses debido a una fuerte depresión.

No se sabe si este pudo ser el motivo que lo llevó a actuar a así, como sostiene la Guardia Civil en una de sus hipótesis. Por eso se le va a realizar un examen forense para saber si tenía un trastorno, además de la depresión, y si éste está relacionado con los hechos.

A pesar de ello los investigadores también contemplan que pudo haber un móvil personal y que no estaba actuando bajo un brote psicótico. Para ello se basan en la aparente premeditación que hubo en sus actos, ya que llevaba un arma y bridas para retener a la concejala.

Pleno extraordinario

Por su parte, el partido de la oposición ha pedido que se esclarezcan las causas del secuestro en un pleno extraordinario ya que se ha hablado del intento de enmascarar casos de corrupción por parte de la formación que gobierna en Maracena. La alcaldesa ha descartado esta idea y ha asegurado que no esperaba nada similar.

Por el momento la investigación continúa abierta a la espera de que se realice el examen forense al agresor y se esclarezca lo sucedido.