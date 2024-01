"La Policía tailandesa engañó a Daniel Sancho": la intervención de los abogados del joven sobre el crimen de Tailandia

En una rueda de prensa ofrecida por los abogados Carmen Balfagón y Marcos García-Montes sobre el caso de Daniel Sancho, los letrados han asegurado que en el procedimiento del chef español existieron irregularidades y que él joven no planeó acabar con la vida de Edwin Arrieta.

De esta manera Balfagón ha explicado que “la actuación de la Policía tailandesa en el tema de Daniel Sancho ha estado llena de irregularidades y, además, que la Policía tailandesa engañó a Daniel Sancho en esos primeros momentos de su detención”.

La abogada ha explicado ante los medios que los agentes que estuvieron junto al chef español en el momento de su detención “llegaron a redactar documentos falsos”.

Por este motivo los abogados de la familia de Daniel Sancho van a denunciar la actuación de los agentes, algo que no han podido hacer antes, según ha concretado Balfagón, porque no disponían de documentación para pronunciarse al respecto. No han querido, con esto, hacer crítica del sistema judicial de Tailandia puesto que se tienen que acoger a él ya que fue allí donde sucedieron los hechos.

Las primeras declaraciones

Durante las declaraciones que Daniel Sancho realizó en los primeros momentos de su detención, el joven parecía estar muy tranquilo porque los agentes, según ha detallado Carmen Balfagón, le prometieron una deportación en un plazo de 48 horas.

Por este motivo el joven español explicó a la Policía que había tenido una pelea con Edwin Arrieta después de que éste intentara agredirlo sexualmente y Sancho se defendiera. “Esa pelea da como resultado el fallecimiento de la víctima”, ha contado la jurista mientras aseguraba que había grabaciones que así lo aseveran. Lo que, sin embargo, transcribió la Policía es que Daniel había comprado una serie de herramientas y utensilios para desmembrar a la víctima.

Estrategia de defensa

Carmen Balfagón y Marcos García-Montes forman el equipo de defensa de Daniel Sancho en España, y también se encargan de asesorar al letrado tailandés de oficio del chef, con una línea de defensa basada en demostrar que la muerte de Edwin Arrieta fue accidental y no premeditada con el objetivo de conseguir librar a Sancho de una pena de muerte o una cadena perpetua, e incluso lograr que pueda cumplir parte de la condena fuera de Tailandia y que sea extraditado a España.

Para ello y tal y como ha explicado en su turno García-Montes, aportarán los informes que acreditan que Sancho tenía lesiones en su cuerpo como consecuencia de haber sido agredido y que demostrarían que pudo actuar en defensa propia.

El juicio

El juicio por el caso de Daniel Sancho tendrá lugar entre los próximos 9 de abril y 3 de mayo y contará con más de 50 testigos para todas las partes. Dos de estos testigos, de parte de la defensa, han sido admitidos como protegidos por parte del tribunal que pidieron declarar de esta forma por miedo a las posibles consecuencias.

El juicio se celebrará a lo largo de 16 días laborables y en él el chef español se enfrenta a la mayor de las penas, la de muerte, ya que los asesinatos premeditados en Tailandia reciben esta condena.