“No tengo ganas de reir”: habla la víctima de los vídeos sexuales grabados por canteranos del Real Madrid

El pasado viernes, 27 de octubre, tenían que declarar las dos chicas que fueron víctimas de grabaciones de vídeo de tipo sexual difundidas por jugadores de la cantera del Real Madrid sin su consentimiento. Lo hicieron en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ya que fue el lugar en el que ocurrieron los hechos y las presuntas víctimas son de allí. Los hechos fueron denunciados en septiembre pero ocurrieron en junio en un club de playa.

Ahora ha trascendido que una de ellas supo, a través de otro futbolista, que los vídeos que habían grabado y que ellas habían pedido que borraran, fueron distribuidos por parte de varios miembros del club.

Por este motivo el juzgado también investiga a los implicados por un presunto delito de pornografía infantil ya que una de las chicas cuyas imágenes fueron difundidas era menor de edad.

La declaración de la víctima

En su primera declaración la víctima explicó que el vídeo se compartió, rápidamente, entre los futbolistas presentes. De esta manera la joven relató que otro jugador le contó “que eso había pasado por los vestuarios de la cantera”. A estas declaraciones han tenido acceso desde el programa Tarde AR, de Telecinco.

La chica aclaró que se fijó en que uno de los implicados se encontraba detrás de su amiga y sacó un móvil. “Le dije que creía que nos habían grabado. No les dijimos que pudieran grabar. Les dijimos que los borrasen y los borró delante nuestra”, detalló la afectada. Explicó también que ellas pudieron ver el contenido. “Eran como cinco vídeos, les hicimos borrarlos y les dijimos que no salieran de ahí. Nos dijeron que sí que lo iban a borrar”. Pero esto no sucedió.

Las presuntas víctimas se enteraron porque otro de los jugadores les aseguró que los vídeos se habían difundido entre sus compañeros. La joven afectada relató que desde que ocurrieron los hechos su vida ha cambiado por completo. “No sabría explicar cómo ha cambiado mi vida después de todo esto. Desde que esta pesadilla comenzó no tengo ganas de reír, he dejado mis estudios y no sé quién quiero ser. Es triste pensar que con 18 años no tenga fuerzas para nada, pero más triste es ver a mi madre llorar por cómo estoy”, confesaba ante el juez. Y añadía: “Siento que los acusados están protegidos por su profesión y pido justicia”.

El pasado viernes también declararon ante el juez dos testigos claves del caso y sus versiones coinciden con las ofrecidas por las víctimas. El relato de las denunciantes es coherente y acorde al sufrimiento que se puede generar en una situación de este tipo. El 8 de noviembre será el turno de los futbolistas.

En estos momentos la Guardia Civil, que ya ha realizado el volcado de los teléfonos móviles de los investigados, está tratando de averiguar hasta dónde llegaron los vídeos y si hay más personas implicadas en el caso porque ayudaran a su difusión.