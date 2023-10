Esta es la respuesta que da la Fiscalía a los cuatro argumentos para la defensa de Daniel Sancho

Fuentes fiscales tailandesas han contestado a los argumentos en los que tratan de apoyarse los abogados de Daniel Sancho para que se considere nulo el proceso de instrucción.

En estos argumentos están basando su posible estrategia de la defensa de Daniel Sancho una vez que éste acepte o no los cargos que se le imputan el próximo 13 de noviembre en la Corte de Koh Samui. No obstante la Fiscalía ha sido contundente respecto a lo que tratan de defender y ha negado todo lo que en la estrategia quieren dejar recogido.

No había abogado

El primer argumento de los letrados españoles se apoya en decir que Daniel Sancho no estuvo acompañado por un letrado en el momento de la confesión. A esto, la Fiscalía tailandesa responde que esa confesión fue, por parte de Daniel Sancho, absolutamente voluntaria y además recuerdan que las leyes tailandesas no exigen la presencia de un abogado durante este momento a menos que se solicite de manera expresa.

Además, durante la reconstrucción del crimen sí hubo un representante legal que fue proporcionado por la propia Policía tailandesa. Así pues, en los posteriores interrogatorios en prisión, es decir, pocas horas después de la primera confesión voluntaria, Daniel Sancho ya contaba con un abogado tailandés, Khun Anan.

Éste renunciaría posteriormente a defenderlo pero durante esos momentos estuvo junto al acusado. Por tanto, la Fiscalía argumenta que Daniel Sancho no estuvo desprovisto, en ningún momento, de ese derecho de estar acompañado de un abogado.

No había traductor

El segundo argumento de la defensa del chef español critica que no hubiera un traductor español durante la fase inicial de confesión y, sobre todo, de reconstrucción de hechos así como que los documentos no estén traducidos al castellano.

Respecto a esto la Fiscalía responde diciendo que en ese momento no había traductores al español disponibles. Por este motivo se le preguntó a Daniel Sancho si aceptaba un traductor de inglés y el joven aceptó. Respecto a que los documentos no estén traducidos al castellano la Fiscalía recuerda que en Tailandia no están obligados a su traducción de forma expresa al idioma que le interese al reo ya que el idioma oficial del país, justifican, es el tailandés.

No hubo premeditación

El tercer argumento se basa en querer demostrar, una vez más, que Daniel Sancho no planeó el crimen de Edwin Arrieta. A este respecto siguen sosteniendo que el material adquirido por el acusado en el supermercado estaban destinados a cocinar pero la Fiscalía lo niega de forma contundente. No dan ningún tipo de credibilidad a este argumento porque, según este órgano, hay pruebas suficientes de compras de cuchillos pero ni un solo ticket de la materia prima con la que se cocina, es decir, de la comida.

Además hay dos confesiones claras del propio Sancho sobre lo sucedido y la presencia de un testigo que vio a Daniel Sancho adentrarse en el mar, encima de un kayak, cargado con bolsas.

No existe causa exacta de la muerte

Los abogados españoles de Daniel Sancho insisten en que no se conoce la causa de la muerte de Edwin Arrieta, por lo que podría ser verdad que Sancho mantuvo con él una pelea. Sin embargo no había rasguños ni señales de ello en el cuerpo del joven español ni tampoco magulladuras o golpes en las partes encontradas del cirujano colombiano. Lo que sí existe es el desmembramiento de su cuerpo.