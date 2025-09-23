Insólito atropello en Asturias: Un tren arrolla a una vaca, ésta da a luz del impacto, y en la escena hallan un cadáver humano

Un insólito accidente ferroviario en Gijón ha destapado un macabro hallazgo que ha conmocionado a los vecinos de la aldea gijonesa de Fontaciera. El pasado miércoles, una vaca en avanzado estado de gestación fue arrollada por un tren alrededor de las seis de la mañana, provocando su muerte inmediata pero dando lugar al nacimiento de su cría, que sorprendentemente sobrevivió al impacto tras salir despedida. Sin embargo, lo más impactante llegaría horas después cuando efectivos de la Guardia Civil descubrieron el cadáver de un hombre en estado de descomposición cerca del lugar del siniestro.

Según han confirmado fuentes citadas por el diario El Comercio, el cuerpo humano podría llevar aproximadamente cuatro meses en la zona y las primeras investigaciones apuntan a un fallecimiento por causas naturales. Todo indica que podría tratarse de una persona sin hogar que descendió del tren en el apeadero de Pinzales y buscó cobijo en una nave abandonada próxima al lugar. Mientras tanto, la ternera superviviente, bautizada como 'Milagros' por su propietario en referencia a las extraordinarias circunstancias de su nacimiento, se ha convertido en un símbolo de esperanza en medio de esta trágica concatenación de sucesos.

Esta cadena de acontecimientos ha generado una profunda conmoción entre los habitantes de esta tranquila localidad asturiana, poco habituados a sucesos de semejante magnitud. La noticia se suma a otro fallecimiento reciente en circunstancias inusuales registrado en la misma ciudad, donde un camionero de 51 años fue hallado sin vida en su vehículo estacionado en el polígono de Bankunión.

Detalles del accidente ferroviario y sus consecuencias

El accidente se produjo en la madrugada del miércoles cuando, por razones que aún se están investigando, una vaca embarazada se encontraba en las vías del tren a su paso por Fontaciera. El impacto fue inevitable y provocó la muerte instantánea del animal, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, la fuerza del golpe provocó el alumbramiento prematuro de la ternera, que salió despedida y, milagrosamente, sobrevivió sin lesiones graves.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para gestionar la situación, que inicialmente parecía limitarse a un accidente con ganado. El propietario del animal, profundamente afectado por la pérdida pero agradecido por la supervivencia de la cría, decidió nombrarla 'Milagros' como testimonio de las extraordinarias circunstancias de su nacimiento. "Es algo que nunca había visto en todos mis años trabajando con ganado", habría manifestado a los medios locales según las mismas fuentes.

Hallazgo del cadáver humano y primeras investigaciones

La verdadera conmoción llegó cuando, horas después del accidente ferroviario, agentes de la Guardia Civil que inspeccionaban la zona encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición. El cadáver se hallaba en las inmediaciones del lugar donde se produjo el atropello del animal, aunque no directamente relacionado con este suceso.

Las primeras investigaciones apuntan a que el fallecido podría ser una persona sin hogar que utilizó el apeadero de Pinzales para desplazarse hasta la zona, buscando posteriormente refugio en una nave abandonada cercana. Los análisis forenses preliminares estiman que el cuerpo podría llevar aproximadamente cuatro meses en el lugar, descartando inicialmente la intervención de terceras personas en el fallecimiento.

"Todo apunta a una muerte por causas naturales, posiblemente relacionada con las duras condiciones climatológicas del invierno pasado y la situación de vulnerabilidad de la persona fallecida", han señalado fuentes cercanas a la investigación, que mantienen abiertas todas las líneas de investigación hasta obtener los resultados definitivos de la autopsia.

Otro fallecimiento inusual en Gijón: camionero encontrado muerto

Este hallazgo coincide en el tiempo con otro suceso luctuoso ocurrido en la ciudad asturiana. El pasado jueves, un camionero de 51 años fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo, estacionado en la calle de la Laminación del polígono industrial de Bankunión, en Gijón. La alarma se activó cuando el conductor no acudió a la descarga de mercancía programada para primera hora de la mañana.

Tras ser alertados de su ausencia, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar. Los bomberos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios tuvieron que forzar la apertura del camión para permitir el acceso al personal sanitario, que únicamente pudo certificar el fallecimiento del transportista. En el interior del vehículo también se encontraba el perro del fallecido, que fue atendido por los bomberos, quienes le proporcionaron agua hasta la llegada del lacero municipal.

Al igual que en el caso del cuerpo hallado cerca de las vías, las primeras hipótesis sobre la muerte del camionero apuntan a causas naturales. Según han informado fuentes policiales, no se han encontrado indicios de violencia ni circunstancias sospechosas que pudieran sugerir otro tipo de suceso. El transportista, cuya empresa no tiene sede en el Principado de Asturias, se encontraba trabajando en Gijón cuando ocurrió el fatal desenlace.

Impacto en la comunidad local

La sucesión de estos trágicos acontecimientos ha generado una considerable conmoción entre los habitantes de Gijón y, especialmente, en la pequeña aldea de Fontaciera, donde el insólito accidente de la vaca y el posterior descubrimiento del cadáver han alterado la habitual tranquilidad de la zona.

Vecinos consultados han expresado su consternación ante estos sucesos, especialmente por el hallazgo del cuerpo de la persona sin hogar, lo que ha puesto de manifiesto la problemática de las personas en situación de calle y la necesidad de reforzar los servicios sociales. "Es terrible pensar que alguien haya podido morir solo, sin que nadie se percatara de su ausencia durante meses", comentaba un residente de la zona a los medios locales.

Las autoridades municipales de Gijón han anunciado que estudiarán posibles medidas para mejorar la atención a personas en situación de vulnerabilidad, reforzando los protocolos de seguimiento y las alternativas habitacionales para aquellas que carecen de hogar, especialmente durante los meses de invierno.

¿Qué son los accidentes ferroviarios con ganado?

Los accidentes ferroviarios que involucran ganado no son infrecuentes en zonas rurales españolas, aunque raramente tienen desenlaces tan extraordinarios como el ocurrido en Fontaciera. Estos siniestros suelen producirse cuando los animales acceden a las vías férreas por deficiencias en los cerramientos, fallos en los sistemas de contención o situaciones climatológicas adversas que dañan las infraestructuras.

Según datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), cada año se registran decenas de incidentes en los que el ganado invade las vías, provocando, en el mejor de los casos, retrasos en la circulación ferroviaria y, en situaciones más graves, colisiones que pueden causar daños materiales significativos e incluso poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Para prevenir estos accidentes, ADIF realiza inspecciones periódicas de los cerramientos de las líneas ferroviarias y desarrolla campañas de concienciación dirigidas a ganaderos y propietarios de fincas colindantes con las vías. No obstante, factores como la orografía del terreno, las condiciones meteorológicas y la extensión de la red ferroviaria dificultan la eliminación completa de estos riesgos.

¿Qué sabemos sobre las personas sin hogar en Asturias?

El caso del hombre fallecido cerca de las vías del tren en Gijón pone de relieve la situación de vulnerabilidad que afrontan las personas sin hogar. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y organizaciones como Cáritas, en Asturias se estima que hay alrededor de 800 personas en situación de sinhogarismo, de las cuales aproximadamente un tercio se concentran en Gijón y su área metropolitana.

Las causas que conducen a esta situación son múltiples y complejas, incluyendo factores económicos, problemas de salud mental, adicciones, rupturas familiares y dificultades para acceder a una vivienda asequible. Durante los meses más fríos, los recursos destinados a estas personas se refuerzan con la apertura de albergues temporales y la intensificación de las rondas nocturnas de los servicios sociales, aunque estos esfuerzos no siempre resultan suficientes.

El Principado de Asturias cuenta con una Estrategia de Atención a Personas sin Hogar que busca coordinar los recursos existentes y desarrollar nuevas medidas para prevenir y abordar esta problemática. Sin embargo, casos como el descubierto en Fontaciera evidencian los desafíos pendientes y la necesidad de fortalecer las redes de protección social para las personas más vulnerables de la sociedad.