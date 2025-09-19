Liberado un hombre secuestrado en Madrid tras pedir auxilio lanzando servilletas

La Policía Nacional ha liberado a un hombre que estaba retenido en un piso en Puente de Vallecas, en Madrid, y que pidió ayuda lanzando servilletas manuscritas a los vecinos. Su presunto secuestrador fue detenido y está en prisión provisional.

La liberación de la víctima y la detención de su secuestrador ocurrieron el pasado 11 de septiembre, cuando los agentes acudieron al domicilio alertados por una vecina que llamó al 091 y comunicó que una persona estaba pidiendo ayuda a través de servilletas diciendo que estaba retenido, según indican fuentes policiales.

A su llegada, los policías hablaron a través de la ventana con el hombre retenido, que confirmó su situación. Los bomberos abrieron la puerta de la vivienda y el secuestrado fue trasladado al hospital para ser examinado de las lesiones sufridas, como hematomas.

Varios agentes se quedaron vigilando la zona y detuvieron al secuestrador a su llegada como presunto responsable de delitos de detención ilegal, lesiones, torturas y tenencia ilícita de armas. El detenido se encuentra ahora en prisión provisional.

Secuestrador y víctima eran amigos desde hace tiempo, según indican otras fuentes próximas a la investigación.

El hombre retenido vivía en la calle cuando le propusieron ser administrador de una empresa en Portugal a cambio de recibir un pago mensual, un trato que firmó en el país vecino y tras el que regresó a Madrid con dinero que gastó saliendo de fiesta.

Fue entonces cuando el presunto secuestrador, su amigo, le ofreció vivir en su piso. Sin embargo, una vez en la vivienda, le dijo que quería el dinero que iba a recibir como contraprestación a residir allí. El presunto secuestrador, con experiencia en tratos fraudulentos, quería los ingresos de su amigo y por eso le encerró, le golpeó y le llegó a amenazar de muerte.