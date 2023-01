¿Por qué está en libertad el hombre que descuartizó a Romina Celeste?

El 8 de agosto de 2018 Romina, a punto de casarse con Raúl, acudió a la comisaria de la Policía Nacional para ponerle una denuncia por malos tratos. Ella tenía entonces 29 años. Dos días mas tarde contrajeron matrimonio y estuvieron viviendo juntos hasta que el 29 de diciembre tuvo que acudir al Hospital Insular de Lanzarote, pero no pudo ser atendida porque Raúl se la llevó.

No se activó, entonces, ningún protocolo de malos tratos. Dos días después Raúl la descuartizó, quemó su cuerpo en la barbacoa de su casa, originando una llamativa columna de humo, metió los restos en bolsas y las tiró al mar.

Raúl siempre defendió que se encontró a su mujer muerta después de haberse drogado, pero que él no la mató. De Romina solo se halló un trozo de pulmón. Sin cuerpo no se podían conocer las causas de la muerte y, por tanto, se hacía difícil incriminar a Raúl por el asesinato de su pareja.

Puesta en libertad

Cuando tuvieron lugar los hechos y Raúl confesó haber descuartizado, quemado y tirado al mar el cuerpo de Romina, éste fue enviado a prisión de manera preventiva hasta que se celebrara el juicio.

En España la ley establece que una persona puede estar en prisión preventiva un máximo de dos años y si hasta entonces no se ha celebrado juicio que lo incrimine, el acusado puede quedar en libertad.

De manera excepcional esa prisión preventiva puede ampliarse, como máximo, dos años más. Esto es lo que ha sucedido con Raúl, que tras cuatro años ha salido de la cárcel, eso sí, con medidas cautelares.

Entre estas medidas está la retirada del pasaporte y la visita periódica a los Juzgados para evitar que se fugue. En un primer momento el juez solicitó que estas visitas se realizaran cada 15 días pero la Fiscalía de las Palmas pide que se haga de forma diaria.

La contrapartida de esto es que, por cada día que acuda al Juzgado, se le descuenta un día de condena en caso de que lo declaren culpable.

Además, a pesar de que se le haya retirado el pasaporte, cualquier ciudadano español puede moverse libremente por el espacio Schengen, por lo que el riesgo de fuga sí es real.

Investigación del Juzgado de Palma

Mientras se ponen de acuerdo Juzgado y Fiscalía, se ha abierto una investigación de oficio por parte del propio juzgado para tratar de esclarecer por qué aun no se ha celebrado el juicio por la muerte de Romina Celeste y si en el proceso alguien no ha actuado correctamente o si la Audienda de las Palmas hizo bien su trabajo.

Indignación de la familia

La familia de Romina denuncia la situación y dice estar indignada por lo sucedido. Romina era una mujer sin recursos económicos, que ejercía la prostitución y que se casó con un hombre que tenía poder adquisitivo y formación (era ingeniero).

La familia tiene dudas de si esa desigualdad ha hecho posible que no se haya celebrado juicio alguno. Cynthia, amiga y portavoz de la familia de la víctima, afirma que se enteró de la puesta en libertad del presunto agresor por los medios de comunicación y no entiende que está fallando para que aun hoy no se haya hecho justicia.