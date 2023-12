Todo lo que sabe sobre el matrimonio de 80 años que ha aparecido sin vida en A Coruña

La Guardia Civil está investigando la aparición de dos cuerpos sin vida en Sigüero, un municipio de A Coruña, en la mañana del viernes, 1 de diciembre.

Se trata de una pareja de octogenarios que han sido encontrados con evidentes signos de violencia en su piso de esta localidad por un familiar. No ha sido hasta la tarde cuando se ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia machista ya que no había inidicios de la participación de terceras personas dado que la puerta de la vivienda no había sido forzada.

La víctima en este nuevo caso era una mujer de 80 años y su agresor un hombre de 88 que se habría suicidado tras cometer el crimen. Según los vecinos en ningún momento oyeron ninguna disputa entre ambos, aunque llevaban poco tiempo en el inmueble. La mujer era además una persona vulnerable porque tenía movilidad reducida.

Profesionales de los Servicios Sociales han querido contemplar la posibilidad de que el hombre le quitara la vida a su mujer y luego acabara con la suya como consecuencia de una situación de desesperación ante la dependencia de la mujer, pero por el momento el caso se está tratando como un nuevo asesinato machista. .

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha tenido conocimiento de los hechos sobre las 11.15 horas de la mañana y ha dado la alerta a la central del 112 para solicitar la intervención de las fuerzas del orden. El 061 envió una ambulancia de soporte vital básico con un equipo de Atención Primaria al lugar, pero los profesionales sanitarios tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de las dos personas. Pasado el mediodía, se han presentado en el lugar efectivos del Servicio de Criminalística, así como la jueza y el forense.

Tras confirmarse que se trata de un caso de violencia machista,el regidor Álex Doval ha convocado un minuto de silencio este sábado, a mediodía ante la casa consistorial de la praza Isaac Díaz Pardo, en rechazo del asesinato de Encarna.

En solo cinco una semana cinco mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y en uno de los casos también ha sido asesinado el hijo de una de ellas. Son 55 mujeres las asesinadas a lo largo de este año.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de toda la violencia machista —de la física a la psicológica, la sexual o la trata—, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.