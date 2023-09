¿Quién es la joven a la que han encontrado muerta en Málaga y qué le ha pasado?

En la madrugada del miércoles al jueves, en torno a las 01:30 horas, un grupo de personas encontró, en un paso de peatones de Torremolinos (Málaga) a una chica, sin vida, en el suelo y con signos de violencia. El cuerpo se encontraba en una zona residencial y tranquila de la localidad malagueña, cerca de un colegio y un instituto.

Tras dar aviso a los servicios de emergencias un equipo de sanitarios se trasladó al lugar, pero solo pudo confirmar el fallecimiento de la joven. A pesar de eso, y como han contado algunos testigos a los medios de comunicación, la ambulancia se quedó en el lugar más de una hora hasta que se procedió al levantamiento del cadáver.

Hasta la zona también se desplazaron varias unidades de la Policía Local y la Nacional que custodiaron el cadáver hasta que se lo llevaron para que se procediera a realizarle la autopsia.

Sobre la víctima

Lo que se sabe hasta ahora es que se trata de una mujer joven, de entre 25 y 30 años que parece haber muerto de forma violenta, posiblemente por asfixia, aunque será la autopsia la que determine si esta asfixia se produjo de forma mecánica (alguien lo hizo) o por el consumo de alguna sustancia.

La chica, que sigue sin estar identificada, llevaba consigo un bolso pero no había nada en su interior. Los vecinos han compartido con los medios que los patrones físicos de la víctima no corresponderían con los de alguien de origen español, lo que no quiere decir que no fuera española.

La investigación

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Policía Nacional se ha hecho cargo del caso. Por el momento los agentes se centran en identificar el cuerpo y averiguar qué paso. Por este motivo están, por un lado, cotejando todas las denuncias de desapariciones que tienen en la zona, por si alguna pudiera coincidir con las características de la chica encontrada.

Por otro lado ya tienen en sus manos las imágenes de las cámaras de vigilancia de un centro estético de la zona que, en principio, sería el único establecimiento que podría haber grabado algo.

El cuerpo fue trasladado inicialmente hasta el Hospital Clínico de Málaga y más tarde hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) de la capital malagueña para practicarle la autopsia. El informe servirá para esclarecer las causas de la muerte y si esta tiene etiología homicida, como baraja inicialmente la Policía Nacional. De momento no hay ninguna persona detenida por estos hechos.