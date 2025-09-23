La nueva versión de Miguel Ricart sobre el crimen de Alcàsser habla de una manada: "Había 7 hombres, a cinco no los conocía"

Miguel Ricart, el único condenado por el triple crimen de Alcàsser, ha vuelto a modificar su versión de los hechos 33 años después del brutal asesinato que conmocionó a España. En una reciente entrevista concedida al canal especializado en true crime El Rincón del Disident Ricart ha confesado que las tres adolescentes -Miriam, Toñi y Desirée- fueron víctimas de una violación múltiple en la que participaron hasta siete personas, incluidos tres hombres de avanzada edad que él asegura no conocer, además de Antonio Anglés, su hermano Mauricio y un individuo apodado El Nano.

Esta nueva declaración, que contradice puntos fundamentales de la sentencia de 1997, se suma a la extensa lista de contradicciones que han caracterizado el testimonio de Ricart desde que fuera detenido en 1993. El exconvicto, que cumplió 21 años de prisión y salió en libertad en 2013 tras la derogación de la doctrina Parot, afirma ahora que los hechos no ocurrieron en la caseta de La Romana, como recoge la sentencia judicial, sino en un antiguo almacén de pólvora ubicado en Catadau. Según esta versión, las menores fueron asesinadas después de sufrir los abusos sexuales, enterradas inicialmente en un paraje de Alborache y posteriormente trasladadas al lugar donde fueron halladas por unos apicultores el 27 de enero de 1993.

Las múltiples versiones de Miguel Ricart sobre el crimen

La primera confesión de Ricart se produjo en enero de 1993, poco después de su detención. En aquel momento, admitió que los hechos se habían cometido en la caseta de La Romana, explicó cómo él y Antonio Anglés recogieron a las adolescentes cuando hacían autostop y describió detalladamente las violaciones, el uso de una moqueta para envolver los cuerpos y el posterior enterramiento. En esta declaración inicial, Ricart reconoció haber agredido sexualmente a Desirée, aunque matizó que lo hizo bajo coacción de Anglés.

Durante el juicio celebrado en 1997, Ricart cambió parcialmente su versión. Alegó que sus primeras declaraciones habían sido obtenidas mediante coacción policial y negó parte de los hechos confesados inicialmente. A pesar de estas rectificaciones, la Audiencia de Valencia le condenó a 170 años de prisión como coautor de los secuestros, violaciones y asesinatos, aunque señaló a Antonio Anglés, fugado desde 1993, como el principal responsable de los crímenes. Ya entonces, Ricart insinuó la posible implicación de 'El Nano' y Mauricio Anglés, aunque sin aportar pruebas que respaldaran estas acusaciones.

La nueva versión de los hechos según Ricart

En la entrevista publicada en septiembre de 2025, Ricart ofrece una versión completamente diferente. Según su nuevo relato, la noche del 13 de noviembre de 1992 se encontraba en casa de Neusa, madre de los hermanos Anglés, cuando Antonio y Mauricio le pidieron que les acompañara a "hacer una cosa". Ricart afirma que pensó que se trataba de alguna operación relacionada con drogas, pero poco después se encontró con un individuo conocido como El Nano.

De acuerdo con esta nueva versión, los cuatro se dirigieron en coche hacia Picassent, donde, cerca de una gasolinera, recogieron a Miriam, Toñi y Desirée. Las jóvenes habrían subido voluntariamente al vehículo creyendo que las llevarían a la discoteca Color. Sin embargo, Antonio Anglés desvió el trayecto hacia Catadau, donde supuestamente les esperaban tres hombres de unos 50 años con los que parecía tener contacto previo.

Ricart asegura que Antonio y 'El Nano' bajaron a las chicas del coche, mientras él y Mauricio fueron enviados a comprar bocadillos a un bar local llamado El Parador. Al regresar, encontraron a las adolescentes siendo agredidas sexualmente por los tres desconocidos, junto con Anglés y 'El Nano'. Bajo amenaza de muerte, afirma que tanto él como Mauricio fueron obligados a participar en las violaciones.

El desenlace del crimen según la nueva confesión

Tras los abusos, según Ricart, los tres hombres desconocidos abandonaron el lugar y Antonio Anglés decidió asesinar a las jóvenes para evitar que los delataran. En su nuevo testimonio, afirma que Antonio disparó contra dos de las adolescentes, mientras que su hermano Mauricio acabó con la vida de la tercera. Los cadáveres habrían sido envueltos en una moqueta encontrada en un contenedor cercano y enterrados inicialmente en un paraje de Alborache, cerca de un corral frecuentado por Antonio.

Ricart sostiene que, semanas más tarde, con el caso en plena investigación, Antonio y Mauricio Anglés habrían trasladado los cuerpos hasta La Romana, donde fueron descubiertos el 27 de enero de 1993. En esta nueva versión, niega categóricamente que existieran grabaciones del crimen, como se llegó a especular, y reitera que su primera confesión fue conseguida bajo presiones policiales. Además, asegura que cuando intentó contar la verdad, Antonio Anglés lo golpeó y amenazó, motivo por el cual ha mantenido silencio durante más de tres décadas.

Miguel Ricart a su salida de prisión en 2013 / Mariano Cieza Moreno

La situación actual de Antonio Anglés

Antonio Anglés, señalado como principal autor material de los asesinatos tanto en la sentencia judicial como en todas las versiones de Ricart, sigue siendo objeto de una orden internacional de búsqueda y captura. La Justicia española mantiene activa esta búsqueda, y su responsabilidad penal no prescribirá hasta diciembre de 2029. Durante estos 33 años, han surgido numerosas hipótesis sobre su paradero, desde su posible muerte durante la huida hasta su ocultamiento en algún país extranjero.

Tras su fuga en 1993, las últimas pistas sobre Anglés lo situaron a bordo del buque mercante City of Plymouth, que zarpó de Lisboa con destino a Dublín. Sin embargo, nunca se ha podido confirmar si llegó a Irlanda o si desapareció en el trayecto, posiblemente arrojándose al mar. A lo largo de estos años se han producido varios avistamientos en diferentes países, pero ninguno ha podido ser verificado de manera concluyente.

Vehículo de Miguel Ricart y pruebas en el depósito judicial. / Equipo Prometeo

El impacto del caso Alcàsser en la sociedad española

El triple crimen de Alcàsser marcó un antes y un después en la historia criminal de España. La brutal violación y asesinato de las tres adolescentes generó una conmoción social sin precedentes, amplificada por la cobertura mediática que recibió el caso. Los programas especiales de televisión, con detalladas reconstrucciones de los hechos y entrevistas a familiares, testigos y expertos, convirtieron esta tragedia en un fenómeno mediático que transformó el tratamiento informativo de los sucesos en el país.

El caso también dio origen a numerosas teorías conspirativas que cuestionaban la versión oficial y sugerían la implicación de redes organizadas de pederastia con conexiones en altas esferas. Estas teorías, aunque nunca respaldadas por pruebas concluyentes, han persistido en el imaginario colectivo y han sido alimentadas por las constantes modificaciones en el relato de Miguel Ricart.

¿Por qué habla ahora Miguel Ricart?

Según ha explicado el propio Ricart en su entrevista, ha decidido hablar "para liberar su conciencia" y pedir perdón a las familias de las víctimas y a la sociedad en general. Asegura que el miedo a posibles represalias contra su familia le mantuvo en silencio durante tres décadas, pero que ahora, como "un hombre libre", siente la necesidad de contar lo que considera la verdad sobre aquella noche de noviembre de 1992.

Desde su salida de prisión en 2013, Ricart ha mantenido un perfil relativamente bajo, aunque ha concedido algunas entrevistas en las que ha ido modificando progresivamente su versión de los hechos. En 2023, ya apuntó en una primera aparición en El Rincón del Disidente que había más implicados en el crimen y que él siempre actuó bajo amenazas, preparando el terreno para esta nueva confesión mucho más detallada que ha realizado en 2025.