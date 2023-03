Nuevos datos sobre la investigación por el atropello de Carmen Jordá a una trabajadora

Un día después de que los medios de comunicación se hicieran eco de la denuncia interpuesta por una clínica de medicina estética contra la piloto de automóvil, Carmen Jordá, por un supuesto atropello a una de sus trabajadoras, la acusada ha hablado.

Lo ha hecho a través de un comunicado emitido por sus abogados a los medios de comunicación en el que defiende su inocencia y considera que se está haciendo una campaña de desprestigio contra ella.

Sus abogados han indicado que no se les ha notificado denuncia alguna, algo que podría darse hoy, día 24 de marzo, y que los hechos no tienen nada que ver con lo que cuentan las denunciantes. “Todo lo que han dicho es para desprestigiarme pero no lo van a conseguir. Soy una mujer fuerte y luchadora”, ha indicado Jordá.

Sin embargo, al preguntarle a las chicas de la clínica sobre las palabras de Jordá, éstas han ratificado todos y cada uno de los puntos que han recogido en la denuncia.

Así subrayan que la piloto “da marcha atrás” y la trabajadora de la clínica a la que se había negado a pagar el tratamiento sale despedida unos tres o cuatro metros. Por este motivo la presunta víctima presenta una fuerte contusión en el costado y sufre de ansiedad generalizada. Además ha indicado que no puede dormir y que tiene un comportamiento apático desde el suceso.

La dueña de dicho centro ha presentado, junto a la denuncia, una lista con los nombres de los testigos que presenciaron lo ocurrido ya que el establecimiento se encuentra en una zona comercial bastante transitada.

Nuevos datos

Según han explicado las trabajadoras del centro, la empleada que atendió a Carmen Jordá es una mujer con mucha experiencia y de reconocido prestigio que nunca ha tenido ningún altercado con otras clientas.

Al parecer, ya cuando la piloto entró en la clínica pare recibir un tratamiento que tuvo una duración aproximada de dos horas y media, tuvo un trato vejatorio con las empleadas del centro.

Tan es así que la mujer que le estaba aplicando el tratamiento abandonó la cabina, llorando, y fue sustituida por otra compañera porque ella era incapaz de seguir junto a Jordá. Cuando la clienta se negó a pagar aludiendo a que existía un acuerdo comercial entre ella y la empresa en la que se había hecho el tratamiento, la dueña, a la que llamaron sus empleadas, se personó en la clínica para negar que eso fuera así.

Tras ocurrir los hechos, los primeros en llegar al lugar fueron los agentes de la Policía Local, que se encontraron con la trabajadora en el interior de la clínica, con un cuadro de ansiedad y con el costado amoratado por el impacto que había recibido al ser presuntamente atropellada. Allí, los policías fotografiaron el golpe y le aconsejaron a la víctima que fuese al hospital para que la examinaran y elaboraran un parte médico y de lesiones.

La investigación

Actualmente los agentes se centran en averiguar si existen cámaras de seguridad por la zona que pudieran captar lo sucedido o en conocer si algún testigo grabó los hechos. Ya se está contactando con las personas que estuvieron presentes. El hecho está siendo investigado como un presunto delito de lesiones.

Por su parte tanto la dueña del local como las trabajadoras del centro han solicitado permanecer en el más absoluto anonimato. No quieren publicidad ni hacer una campaña contra Carmen, solo que se haga justicia.