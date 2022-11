Doce parejas son estafadas por una fotógrafa el día de su boda

El modus operandi de la fotógrafa se basaba, presuntamente, en compartirle los precios a las personas que se ponían en contacto con ella y en ofrecerles una oferta con unas tarifas muy reducidas que implicaban hacer un pago por adelantado de entre 100 y 400 euros. Puesto que la oferta tenía caducidad muchas de las parejas accedían a realizar el ingreso sucumbiendo, así, a la supuesta estafa. Tras la reclamación en vano del contrato por parte de las parejas, el día del enlace la fotógrafa ponía excusas relacionadas con problemas graves de salud de un familiar y no se presentaba al evento, asegurándole a los afectados que les devolvería el dinero, hecho que no se produjo en el caso de ninguna de las 12 parejas. Cuando esto sucedía las redes sociales de la fotógrafa desaparecían repentinamente, sin quedar rastro de ella.

Carmen y Sergio, una de las parejas afectadas, perdieron un total de 365 euros y no tuvieron fotos el día de su enlace. En declaraciones hechas al programa Ya es mediodía, de Telecinco, aseguraban que “les ponía una oferta muy bonita” y lo que pensaron en ese momento es que tenían que cogerla cuanto antes para no quedarse sin ella. Confiesan que en ningún momento pensaron que les iba a suceder algo así ya que incluso conocían a la profesional personalmente. Otra de las parejas, de la que no dan los nombres, perdieron más de 500 euros.

Ahora son diez las personas que han puesto una denuncia contra esta fotógrafa y que aseguran tener pruebas para recuperar su dinero. Todos la contrataron para eventos como bodas, bautizos, comuniones o fotos de embarazadas. Las únicas declaraciones que ésta ha hecho han sido para defender su inocencia y asegurar que va a ir por la vía de lo penal ante las acusaciones contra ella.