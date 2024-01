Caso Juan José Ballesta: las psiquiatras aseguran que la víctima de la agresión sexual no deliraba

Durante la mañana de hoy, 12 de enero, han prestado declaración las dos psiquiatras que atendieron a la mujer que denunció a Juan José Ballesta por agresión sexual. Una de ellas es la profesional que la trata de manera habitual debido a que la denunciante tiene una patología mental grave, y la otra la sanitaria que la atendió un mes después de presuntamente haberse producido la agresión, cuando la víctima sufrió un brote psicótico y confesó lo que le había sucedido.

La presunta víctima, de mayor edad que el actor, explicó que se conocían desde que eran pequeños porque ambos son de Parla y que el pasado verano el actor la agredió sexualmente después de que hubieran estado tomando algo juntos. Ballesta, por su parte, aseguró que no sabía quién era la denunciante y que no la había visto nunca.

La declaración de las psiquiatras

Según fuentes jurídicas, tras su intervención, la psiquiatra que trata a la denunciante ha descartado que ésta tuviera delirios en su relato y que éste sea una invención como consecuencia de la esquizofrenia paranoide que padece.

Además, han recalcado que en su historial clínico no constan delirios de naturaleza sexual, lo que apuntalaría más su credibilidad en lo manifestado contra Ballesta, defendido por la abogada Beatriz Uriarte de Ospina Abogados.

El abogado de la acusación particular, el letrado Juan Manuel Medina, solicitó la comparecencia de la psiquiatra para descartar que su clienta hubiera mentido en torno a lo sucedido y reforzar su acusación frente a las dudas de la defensa en la validez de su relato.

La mujer estuvo doce días ingresada en un hospital psiquiátrico tras los hechos y fueron los facultativos de este centro quienes interpusieron la denuncia tras conocer lo supuestamente sucedido durante varios días.

La denunciante sostiene que el actor y otro hombre la agredieron sexualmente en esta localidad madrileña de Parla en días diferentes. En el caso de Ballesta, los hechos se habrían producido el pasado 20 de julio en una acera tras acudir a un banco a sacar dinero.

Diferentes versiones

Uno de los argumentos de la defensa para cuestionar la credibilidad del relato ha sido el hecho de que la presunta víctima dio varias versiones de lo sucedido. En este sentido las psiquiatras han apuntado que las inconcreciones en su relato en lo relativo al lugar y momento en el que ocurrieron los hechos podrían estar motivadas precisamente por esa descompensación que sufrió (brote psicótico), siendo normal que no ofrezca un testimonio lineal de lo sucedido.

Las psiquiatra que la atendió en el hospital habla de "relato coherente" y manifiesta que entonces dio hasta los nombres de los acusados. Según se desprende de las declaraciones, la perjudicada habría acudido a su médico un día después de la agresión sexual para ser medicada al sufrir en aquellas fechas una descompensación.

Por su parte, Beatriz Uriarte en defensa de su cliente, ha señalado que las forenses no dan "toda la credibilidad porque no existen herramientas para poder saber si algo es creíble o algo no es creíble, si alguien dice la verdad o alguien miente".

Y ha añadido: "Esto es imposible. Lo que sí que han dicho es que no ha existido ningún cuadro previo en el que haya tenido agresiones sexuales inventadas o fabuladas. Pero esto no quiere decir que no hayapodido ocurrir en esta ocasión", ha destacado.

Por el momento la investigación por este caso sigue abierta a esperas de que la jueza se pronuncie tras la declaración de las sanitarias.