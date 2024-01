¿Dónde está la silla de ruedas de Carlota, la niña cordobesa con parálisis cerebral?

El día de Nochebuena la familia de Carlota, una niña de 14 años con parálisis cerebral, dejó aparcada la silla de rueda de la pequeña en el bloque en el que vive su abuela, en el centro de Córdoba.

Siempre que iban a visitarla la dejaban bajo el hueco de las escaleras del edificio, un sitio que no se veía desde la puerta de la calle y en el que nunca había pasado nada. Sin embargo esa noche, cuando los padres de Carlota volvieron para coger la silla y marcharse, ésta no estaba. Sus padres descartaron automáticamente que se tratara de un despiste. La silla de la pequeña es de color morado y está perfectamente adaptada a sus necesidades.

Los padres la buscaron por el edificio y las inmediaciones pero no dieron con ella, por lo que denunciaron el robo en una comisaría de Policía cercana. Desde entonces la familia de la niña intenta dar con su silla por todos los medios y mientras tanto están usando una que les ha facilitado el Servicio Andaluz de Salud, pero que no cumple con todos los requisitos que Carlota precisa.

Sus padres piden ahora tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales que quien la haya podido coger la devuelva para que la niña pueda volver a usar su silla morada.

Piensan que la han robado para venderla

Lo primero que pensaron los padres de Carlota es que alguien les había querido gastar una broma y por eso estuvieron peinando la zona porque estaban convencidos de que la encontrarían. Al no encontrarla y llevar ya 10 días sin ninguna noticia, Susana, la madre, considera que la han podido robar para venderla por piezas.

La madre explicó a El Día de Córdoba que volver a encargar una silla de ruedas especial para a su hija "tarda bastantes semanas", por lo que hasta después de las fiestas navideñas no podría estar disponible. "Tendrían que tomarle medidas. Está hecha para ella, no es una silla cualquiera", reiteró Susana, quien aclara que la misma cuesta unos 2.600 euros y está sufragada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Omar Montes, ofrecido para comprar una silla

"Ahora no sé si me la podrán volver a recetar, porque tiene que pasar un determinado tiempo. La silla tiene un año. No sé si con este caso de robo me querrán hacer el favor, pero estoy a la espera de lo que me digan", indicó. Entre tanto, la madre agradece las grandes muestras de solidaridad de la ciudad, que se ha volcado con la familia. "La gente nos ha ofrecido su silla, me han llamado de un montón de asociaciones y han querido hacer recolectas", afirmó.

Susana también ha contado en el programa Vamos a Ver que el cantante Omar Montes se ha llegado a poner en contacto con ella para comprar una silla nueva para Carlota. La madre ha explicado que está muy agradecida por toda la ayuda que le están ofreciendo pero ha compartido que prefiere esperar un poco para ver si la silla de su hija aparece.