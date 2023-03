La Guardia Civil no descarta que haya más implicados en el secuestro de Maracena

El pasado viernes, 24 de febrero el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión de manera provisional, comunicada y sin fianza en la cárcel granadina de Albolote, para la que hasta el día de los hechos era la pareja sentimental de la alcaldesa de Maracena, en Granada.

Los hechos tuvieron lugar el 21 de febrero después de que la concejala Vanessa Romero coincidiera en la puerta del colegio de sus hijos con la expareja de la alcaldesa, Berta Linares.

Después de pedirle que lo llevara a una gasolinera cercana. La amenazó con una pistola que resultó no ser de verdad y la encerró en el maletero de su coche.

Según la víctima, durante el trayecto parece ser que pudo ir a ver a alguien y también realizó una llamada telefónica pero Romero no pudo identificar con quién hablaba ni qué le decía. Por estos motivos los agentes de la Guardia Civil que investigan los hechos no descartan que pueda haber más personas implicadas en el secuestro. La víctima ha asegurado que pasó verdadero pánico durante esas horas.

Los investigadores, por su parte, creen que quería asesinarla y descuartizarla pero el agresor no ha querido declarar, de momento.

Según ha testificado la víctima, el secuestrado le dijo: “o te metes voluntariamente o te reviento aquí mismo la cabeza. Cállate de una vez que tengo que hacer dos llamadas”.

A estas amenazas Vanessa le pidió que la soltara. “Suéltame y te juro que dejo la política. No habrá nada contra Berta. Te lo prometo, por favor. Tengo dos hijos, no les vayas a dejar sin madre. Te lo ruego”. Por suerte, la mujer logró liberarse propinándole una patada a los asientos traseros del vehículo en el que había sido encerrada.

A la mañana siguiente del suceso la alcaldesa de Maracena explicó ante los medios de comunicación que “cuando se acercó el momento de la elaboración de las listas hubo momentos de tensión, pero con todos los compañeros, no solo con ella”. Según comentó, no le había comunicado oficialmente que no iba en las listas, pero ella sabía que iba a ser así.

En la comparecencia también confirmó que el Ayuntamiento está totalmente abierto a cualquier tipo de petición, puesto que sostiene que no existe ninguna irregularidad. “No daba crédito. No daba crédito cuando me dijeron que estaba retenida mi compañera.

Lo único que se me ocurre es que haya podido escuchar algo y eso le haya dado lugar a tergiversar una mala conversación y el estado en el que estaba le diese lugar a confundir”, sentenció Berta Linares

En una entrevista de Telecinco a Antonio García, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maracena y actual concejal de Urbanismo, éste ha asegurado que están a plena disposición de las autoridades pertinentes para explicar o compartir los documentos que precisen.

“Casi todo está digitalizado y no se puede modificar, tiene copias de seguridad y los que son físicos siempre han estado custodiados tanto por la secretaria general como por el archivero”. Sin embargo ha confesado que en el aspecto personal lo sucedido está siendo muy duro para todos porque no se lo habían imaginado ni le encuentran una explicación clara.

De momento a la alcaldesa le han reactivado la agenda al completo para que pueda centrarse en su trabajo y no esté en su casa pensando en lo que ha pasado.

El actual concejal de urbanismo también ha compartido que Romero tenía en su poder unos expedientes desde hacía tiempo que había extraído del propio Ayuntamiento pero hasta el momento se desconoce el contenido de los mismos.

No obstante, desde su equipo de gobierno no saben si hay conexión entre dichas informaciones y el móvil del secuestro. Lo que sí aseguran es que no está justificada la agresión en ninguno de los casos. Por el momento la investigación continúa abierta pero ha sido declarado el secreto de actuaciones.