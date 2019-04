¿Repara el pelo el champú que se oferta como reparador? El mito del champú que repara el cabello no es más que eso, un mito, según ha anunciado la Organización de Consumidores, OCU, que en un estudio ha explicado que ninguno, ha leído bien, ninguno de los champús, repara el cabello por mucho que lo ponga en la etiqueta de los botes.

El pelo humano es una fibra que no tiene vida, y que por lo tanto, al contrario de lo que ocurre con la piel, no tiene capacidad de reparación, ni de forma propia ni a través de un champú. La Organización critica el uso de alegaciones como "repara", "reparador", "regenera" o "reconstruye" y expone que no tendrían que utilizarse, ya que es falso que cumplan con la expectativa anunciada, y por la tanto es falso.Entre un 70 y un 80% de las mujeres y un 10% de los hombres tiene el pelo dañado. Es decir, dañado por culpa de los efectos de tratamientos químicos, secadores, peines, cepillos o por las condiciones medioambientales. La OCU explica que muchas marcas de champú promocionan e indican en las etiquetas de sus productos que son reparadores, tratando de sacar provecho de esa situación adversa del cabello.

La Organización es clara: ningún champú puede reparar el pelo dañado, en cualquier caso, y expresamente, sólo limpian el pelo, lo acondicionan, cuidan e incluso llegarían a embellecerlo, pero nunca reparlo. Es decir, pueden dejarlo en mejores condiciones y cuidarlo, pero no existe la reparación.

El colectivo ha analizado en un laboratorio independiente la eficacia de 14 champús "reparadores" y ha evaluado su capacidad de lavado. Además, estos mismos productos han sido testados por peluqueros profesionales y por 30 voluntarios con cabello dañado que utilizaron los productos tres veces en la misma semana y ofrecieron su veredicto.

Los resultados del análisis

Todos los productos analizados consiguen muy buenos resultados en la prueba de eficacia de lavado, tanto en el laboratorio, como en la prueba de profesionales y usuarios. Teniendo en cuenta todos los factores analizados: eficacia de lavado en el laboratorio, prueba de lavado y acondicionado con peluqueros y usuarios, impacto ambiental (envase e ingredientes que contaminan el agua), evaluación de ingredientes y fragancias alergénicas y etiquetado, los productos que han obtenido una mayor calificación global (69 sobre 100) son Gliss Ultimate Repair champú y Elvive Dream Long Champú Reconstructor.