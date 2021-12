Un chico paga la compra de una señora de 84 años que no recordaba el pin de su tarjeta

Lo ocurrido el sábado 18 en Málaga, es una muestra de lo increíblemente solidarias que pueden llegar a ser las personas. Este hecho en concreto, tuvo lugar en la barriada de El Palo de Málaga, en un Mercadona. A la hora de efectuar una compra de 60 euros, a una señora de 84 años se le olvidó la clave necesaria para efectuar el pago con tarjeta, por lo que comenzó a llamar a una serie de familiares por teléfono para ver si podían prestarle ayuda.

Al no poder recibir ninguna respuesta, la mujer comenzó a ponerse muy nerviosa. Solo contaba con 15 euros en efectivo y por ello, pidió a la cajera que le retirara los productos. El giro de los acontecimientos llega cuando la cajera dice que la compra la ha pagado un chico que acaba de salir. La señora no pudo llegar a hablar con él, puesto que el joven ya se había marchado.

La madre de Chicho Marín

La mujer en cuestión resulto ser la madre de un chef de Málaga conocido como Chicho Marín, que en redes sociales agradeció al joven que pudo efectuar la compra.

Almas buenasGracias a la persona que hoy con tanta generosidad le ha pagado la compra a mi madre al ver que no se acordaba del pin, si lees esto me gustaría poder pagártelo. Gracias de corazón 💟 ha llorado mucho de su impotencia ante la falta de memoria. — Chicho Marín (@chichomarin67) December 18, 2021

Chicho Marín es el propietario de Chicho and Co Catering y ahora está intentado encontrar al joven para poder devolver el favor que le hizo a su madre. Su tweet se ha vuelto viral y ha alcanzado mas de 4.000 rts y 20.000 me gusta.

Operación abuelo

Esta situación tan solidaria, coincide curiosamente con una propuesta que el chef malagueño ha iniciado recientemente conocida como 'operación abuelo'. Se trata de una iniciativa en la que se prestará ayuda a los abuelos que estén faltos de recursos económicos, o que se encuentren solos.

Diversas asociaciones e instituciones de Málaga han participado en esta iniciativa con el objetivo de ayudar a personas de la tercera edad.