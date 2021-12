Menu navideño completo para nochebuena sencillo, económico y muy saludable

Aunque parece que la prudencia será la tónica durante estas fiestas, hay tradiciones navideñas que no pueden pasarse por alto llegadas estas fechas. Una de ellas es la Nochebuena, una de esas ocasiones por las que sentimos predilección. Hay quienes pasan días cocinando y los hay también que prefieren darle más importancia a los aperitivos, prescindiendo de platos muy copiosos. En este sentido, si te ha tocado ser el anfitrión de una de las noches más especiales del año, y aún no tienes claro tu menú, no te agobies. Puedes ajustar un presupuesto razonable y, además, hacerlo con recetas sencillas, originales y saludables. Te dejamos un menú completo con aperitivo, primer, segundo plato y postre.

APERITIVOS

Langostinos empanados en copos de maíz

INGREDIENTES Langostinos empanados en copos de maíz

12 Langostinos frescos o congelados sin cocer

Copos de maíz tostado para empanar

1 Huevo

Pan rallado al gusto

Aceite de oliva virgen extra

INSTRUCCIONES

1.Comenzamos preparando los copos de maíz para facilitar el empanado. Con un robot de cocina, damos dos o tres toques para triturarlos ligeramente y los mezclamos con un poco de pan rallado, dejando lista la mezcla en un plato para cuando tengamos limpios los langostinos.

2.Para dejar preparados los langostinos, retiramos la cabeza y los pelamos dejando la parte final de la cola para que tengan mejor aspecto.

3.Aprovechamos para quitarles el intestino -esa especie de hilillo negro-.

4.Para evitar que se encojan al freírlos, los ensartamos en brochetas de madera que les hagan mantener su forma estirada.

5.Después de ensartarlos, cortamos el exceso de brocheta y los sazonamos con un poco de sal.

Rollitos de sardinas con verduras al horno

INGREDIENTES

6 Sardinas frescas

1 Pimiento rojo alargado

50 gr Judías verdes redondas bobby o planas

1 Naranja

Vinagre de Jerez

Huevas

Ajo granulado

Sal (trufada opcional)

Aceite de oliva virgen extra

2.Lavar el pimiento y las judías. Cortar en juliana fina, en bastones finitos de un dedo de longitud, aproximadamente. Podemos escaldarlos en agua hirviendo o cocerlos brevemente al vapor si preferimos una textura más tierna. 3.Colocar las sardinas con la piel hacia abajo y añadir un poco de ajo granulado y pimienta negra. Repartir bastones de pimiento y judías verdes, enrollar y sujetar con uno o dos palillos. Colocar en una bandeja o fuente apta para el horno. Añadir un chorrito de aceite de oliva y la mitad del zumo de naranja. 4.Hornear durante unos 10 minutos. Sacar los palillos con suavidad (deberían aguantar los rollitos sin desmontarse) y colocar en un recipiente para servir. 5.Mezclar el zumo de naranja restante con una o dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un poco de vinagre al gusto y un golpe de pimienta. Aliñar los rollitos y aderezar con las huevas y un poco de sal trufada, si tenemos.

PRIMER PLATO

Ensalada de carpaccio de pulpo con aceite de pimentón

INGREDIENTES

Un pulpo pequeño cocido

lechugas varias

1 cabeza de ajos

200 ml. de aceite de oliva

una cucharada de pimentón dulce.

INSTRUCCIONES

1.Para el aceite de pimentón, calienta el aceite de oliva en una cazuela. Introduce en el aceite la cabeza de ajos (sin pelar) cortada por la mitad.

2.Una vez los ajos estén dorados, retíralos de la cazuela y apaga el fuego.

Añade al aceite la cucharada de pimentón y remueve bien hasta que éste quede bien disuelto en el aceite. Lo reservamos.4.Lava las lechugas, escúrrelas bien y trocéalas. Ahora alíñalas con aceite de oliva virgen, unas gotas de vinagre de Jerez y una pizca de sal gruesa.

5.Con la ayuda de un cuchillo muy afilado, corta los tentáculos del pulpo en rodajas lo más finas posibles y cubre con ellas la base del plato.

6.Rocía el pulpo con el aceite de pimentón. Sobre el carpaccio de pulpo servimos un bouquet de ensalada aliñada.

Crema de tomate con huevos de codorniz y gambas

INGREDIENTES

6 tomates maduros

2 patatas

1 cebolla

1 puerro

1 zanahoria

100 ml de vino blanco

8 huevos de codorniz

150 gr. de gambas

cebollino pimienta negra recién molida

Aceite de oliva y sal.

INSTRUCCIONES

Pela y trocea las patatas, la zanahoria, el puerro y la cebolla. Sazona y rehoga el conjunto hasta que el conjunto quede bien pochado. A continuación, añade los tomates troceados y continúa rehogando hasta que el tomate quede bien cocinado. Entonces, vierte el vino blanco y sube el fuego para que se evapore el alcohol. Cubre con agua y deja cocer a fuego suave durante media hora. Transcurrido este tiempo, pon a punto de sal y pimienta, tritura y pasa por el chino. Reservamos la crema. Calienta una cazuela con agua y vinagre. Cuando ésta comience a hervir, echa los huevos de codorniz y espera a que se cuaje la clara. Entonces, los sacamos con una espumadera y los introducimos en un recipiente con agua y hielo. Pela las gambas, sazónalas y saltéalas en una sartén muy caliente con unas gotas de aceite de oliva. Cuando comiencen a tomar color, las retiramos del fuego. Sirve la crema de tomate con las gambas salteadas y un poco de cebollino picado.

Ceviche peruano con mango y pescado

INGREDIENTES

1 filete de Filete blanco de cualquier pescado

1 unidad de Pimentón

1 unidad de Cebolla morada en plumas Cortés fiños

3 unidades de Limón zumo

1 lata de Maíz tierno en lata

1 hoja de Cilantro finamente picado

1 rama de Apio

1 cucharadita de Aceite de oliva

1 pizca de Sal y pimienta

Hielo

½ Mango

INSTRUCCIONES

1.Cortar en cubos o dados parejos nuestro filete de pescado, teniendo en cuenta que no tenga espinas y si usted tiene un filete que las tenga con una pinza quitarlas. 2.Luego, en un recipiente agregar los cubos de pescado y añadir el zumo de limón, el cilantro finamente picado, una hoja o rama de apio, sal y pimienta. Reservamos en nevera o le ponemos cubos de hielo para mantener frío el pescado (el éxito de este plato es presentarlo y comerlo muy frío). 3Picar finamente en plumas, o tiras muy delgadas, la cebolla morada, el pimentón rojo muy finamente picado y si queremos como opción podemos incorporarle a la preparación finos cubos de mango viche preferiblemente.

4.Ya previamente en el recipiente del filete de pescado mezclamos e incorporamos el maíz tierno, la cebolla morada, el pimentón y si queremos que se los aconsejo, de nuevo picamos un poco más de cilantro, mezclamos suavemente y agregamos un chorrito de aceite de olivo y cernimos nuevamente exprimiendo un limón encima de la preparación. 5.Acompáñalo con chip de plátano y cubos de aguacate! Recomiendo para los aficionados este libró dedicado a las personas que cocinan en su casa, con el mejor sabor peruano! Buen provecho

SEGUNDO PLATO

Vieiras con sofrito de puerro y gambas

INGREDIENTES

8 vieiras de tamaño mediano

2 puerros

2 cucharadas de mantequilla

200 gr. de setas

Aceite de oliva

Sal

Pimienta negra recién molida.

INSTRUCCIONES

Para abrir las vieiras, colocamos la concha sobre un trapo de cocina para que no resbale y pasamos un cuchillo pequeño entre las dos valvas, presionando ligeramente para separarlas. Entonces, raspamos la concha honda para retirar la carne, con cuidado de no romperla. Lavamos los medallones y el coral (la media luna anaranjada), eliminando bien las barbas adheridas y toda la arena. Reservamos las vieiras en la nevera, tapadas con un paño húmedo. Asimismo, guardamos las conchas (sin las tapas), lavándolas perfectamente. Pelamos y picamos el puerro en 'brounoisse' (picadito pequeñito) y lo sofreímos en una sartén con un poco de aceite de oliva y mantequilla hasta que quede bien pochado. Seguidamente, incorpora las setas laminadas, salpimenta y rehoga el conjunto hasta que el agua de las setas se haya evaporado. Sobre cada una de las conchas dispondremos una cama del sofrito de puerro y setas. Ahora coloca una vieira encima del sofrito, rocía con un poco de aceite de oliva e introduce en el horno (a 200 ºC) hasta que comiencen a dorar.

Pollo relleno al horno

INGREDIENTES

1 pollo deshuesado

500 gr. de carne picada (ternera y cerdo)

50 gr. de tocino

1 huevouna cucharada de orégano

Sal

Pimienta negra

Media copa de jerez

Manteca de cerdo.

INSTRUCCIONES

Coloca en un bol todos los ingredientes del relleno, es decir, la carne picada, las especias, el tocino, el huevo y la media copa de jerez. Mezclamos bien y colocamos este relleno sobre el pollo deshuesado y extendido en la mesa de trabajo. Presionamos bien para que no queden bolsas de aire en el interior del pollo y le damos forma. Cose con hilo de bridar para que quede bien sellado y no se salga el relleno. Una vez cosido el pollo, introdúcelo en una redecilla elástica (se puede encontrar en cualquier carnicería) para que quede bien prensado y con forma de rulo. Unta el pollo con manteca y rocíalo con jerez. Ahora introdúcelo en el horno durante una hora y media, a 180ºC. A mitad de cocción le daremos la vuelta y lo regaremos con caldo de pollo. Podemos acompañarlo con puré de patata.

POSTRE

Copa de queso quark y compota de higos

INGREDIENTES

100 ml leche o bebida vegetal

2 gr Agar agar

450 gr Queso quark desnatado o con poco porcentaje de grasa

20 gr Queso de rulo de cabra

Ralladura de limón o lima

Edulcorante apto para cocinar al gusto (opcional)

5 ml Esencia de vainilla

6 Higos fresco (unos 600 g, aproximadamente)

50 ml Zumo de naranja recién exprimido o de manzana natural

Almendras picadas o laminadas crudas