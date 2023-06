Cinco trucos que pueden ayudar a dormir en las noches de más calor

La primera ola de calor del verano está dejando noches tropicales en Sevilla y otros puntos del país. Por ello, conciliar el sueño estos días puede ser complicado o tarea casi imposible, aunque se cuente con abanicos o ventiladores. Por ello, aquí reunimos cinco trucos para poder sobrevivir a las noches de verano.

Ropa de cama ligera

Una buena elección en los tejidos pueden ayudar a ir más fresco durante el día, pero también a poder dormir mejor. En verano además la ropa de cama se puede reducir hasta el mínimo, prescindiendo de colchas y quedándose solo con una sábana y la sábana bajera. Se puede optar por telas transpirables y ligeras, que no atrapen el calor del cuerpo bajo ellas, lo que permitirá estar algo más fresco.

Congelar las sábanas

Para un mayor frescor también se puede meter una sábana en el congelador guardada en una bolsa, dejarla el tiempo suficiente para que se enfríe y colocarla en la cama antes de dormir.

Bolsas de agua fría

Aunque las bolsas de agua caliente se usan especialmente en invierno, si se tiene una a mano se le puede dar una segunda vida con la llegada de las altas temperaturas. Es tan fácil como rellenarla de agua fría (se puede introducir también algo de hielo) y ponerla entre las sábanas.

Apagar y desenchufar los aparatos electrónicos

Aunque no lo parezca, los aparatos electrónicos en uso emiten calor. Por ello, se puede apagar o directamente desenchufar aquellos que no sean imprescindibles. Puede que hacerlo no provoque un descenso radical en la temperatura de la habitación, pero puede ayudar junto a otras medidas para pasar menos calor del necesario.

El equilibrio entre la cena y los líquidos

En verano la recomendación es apostar por las cenas ligeras, para que al cuerpo le cueste menos hacer la digestión y que conciliar el sueño sea menos complicado. También es recomendable no beber mucho líquido antes de acostarse, para no tener que ir al baño durante la noche y correr el riesgo de desvelarse. Aunque si esto pasa, un paño de agua húmeda o refrescarse en zonas como las muñecas, la nuca y las sienes pueden ayudar a volver a dormir pese al calor.