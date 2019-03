Viral vídeo del Papa Francisco en el que aparece haciendo cobras a diestro y siniestro a los feligreses para que no le besen el anillo de pescador que lleva en su mano derecha.

El vídeo ha corrido como la pólvora por redes sociales desde que la cuenta Catholic Sat la ha difundido por Twitter.

En las imágenes se ve cómo el Pontífice se retira para que los fieles no le den besos el anillo del pescador. La escena es bastante curiosa y recuerda a los juegos de la infancia de quitar las manos para que el contrincante no alcance con las suyas. Francisco empieza suave, y va aumentando la brusquedad en cada envites de los feligreses para intentar alcanzar el codiciado anillo. No te lo pierdas.

El anillo de pescador

El anillo del Pescador, (en latín Anulum Piscatoris) es un anillo que utiliza el Papa, como sucesor del apóstol San Pedro. Su nombre se debe al antiguo oficio de pescador de San Pedro, cuyo sucesor es el Pontífice. Cada Papa porta un anillo hecho con los restos del usado por el anterior, y que lleva un nuevo sello con el nombre del nuevo Papa en latín, y la imagen de San Pedro pescando en un bote.