Cómo sacarte esa maldita canción de la cabeza

A todos nos ha pasado. Sale una canción nueva, pegadiza y que es imposible que se nos vaya de la cabeza. A veces no tiene que ser ni reciente, simplemente la escuchas y se queda ahí, en tu mente, y cada dos por tres se repite. No puedes huir de ella. Te persigue en tu trabajo, viendo la tele, te arropa en la cama. Sin embargo, ¿Alguna vez te has preguntado cómo sacarte esa canción de la cabeza?

Esto recién empieza, escuchas una canción pegadiza y de un momento a otro no puedes escapar. El primer consejo, aunque obvio, siempre es tratar de huir de la canción, no escucharla. Intentar no escuchar una canción mil y una veces en bucle evita que sea repetitiva de por sí.

Si esto no es suficiente, te damos unos trucos para que consigas despejar tu mente. Un remedio útil es mascar chicle. Algo que parece tan simple, pareciera que nos cuesta, así que mientras nos mantengamos ocupados con otra cosa, la capacidad de pensar exclusivamente en música se verá disminuida.

Las personas tendemos a cantar en nuestra intimidad, estando en casa o en la ducha. Cuando comience a sonar en la cabeza esa canción que no se despega, como decía Calle 13, atrévete y canta otro tema en voz alta. Solo otras canciones tienen el truco para no caer en la misma una y otra vez.

Sin embargo, siempre por las noches hay revancha. Llamar a amigos para verse, para charlar de cualquier otra cosa, ayudará a no romperse la cabeza. Al estar socializando la mente está centrada en los que te acompañan, en las personas a tu alrededor. El problema surge cuando tu amigo tiene la misma canción pegada en la mente. "Oye, ¿te acuerdas de la canción que escuchamos el otro día? No se me va de la cabeza". Huye. En estos casos, tus amigos desde lejos se ven bien.

El estado de ánimo con el que nos encontramos también es importante para que se nos pegue una canción. Aunque suene bien, escuchar canciones tristes cuando estas triste no es la solución. Es demasiado pronto para escuchar ese tipo de temas cuando pasan cosas malas en nuestras vidas, nos estamos para eso.

No obstante, el mejor de los consejos siempre será el de dejar que fluya. No hay que esforzarse demasiado en cosas sin mucha importancia, porque, al fin y al cabo, la música está hecha para disfrutar y para dar "perreo pa’ lo nene, perreo pa’ la nena".