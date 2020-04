Seis consejos para proteger la salud visual de los niños ante el uso excesivo de la tecnología

Con el estado de cuarentena por la propagación del coronavirus en el que se encuentra la sociedad española y que ha llevado al cierre de los colegios, los niños han incrementado su tiempo frente a las pantallas hasta un 50%.

Su uso excesivo conlleva problemas de salud como alteraciones de sueño o más riesgo de déficit de atención, pero también a desarrollar problemas en la visión. “A edades tempranas los niños aún no tienen bien desarrollados los conductos oculares y hay que tener en cuenta también que elaparato visual se desarrolla hasta los ocho años aproximadamente”, explica Zoraida Marqués, óptico-optometrista de Essilor.

Essilor, líder mundial en lentes oftálmicas, ofrece una serie de consejos para controlar el uso que los niños hacen de las tecnologías como son límite de tiempo, descanso digital, desconexión temprana, mantener una distancia determinada, prestar atención al brillo y el uso de lentes que ayuden a proteger los ojos frente al uso de pantalla.

Límite de tiempo

El tiempo que los niños pueden estar frente a las pantallas varían según la edad. Los niños de entre 2 y 5 años no deben superar la media de una hora diaria. Entre 5 y 12 años no deben de superar la media de 60-90 minutos diarios y a partir del os 12 años no se deben de sobrepasar las 2 horas diarias. Es importante que los niños sepan previamente de cuánto tiempo disponen para el uso de tecnología.

Descanso digital

se debe incentivar el ocio no digital, es importante estimular un ocio digital diverso y equilibrado. El juego a través de la tecnología se debe compatibilizar con el juego real para que los niños se muevan, socialicen y exploren, pues es muy importante para su desarrollo. Otra forma de tenerlos alejados de las pantallas es prohibiendo el uso de los aparatos electrónicos durante las comidas para fomentar también de esta manera el diálogo.

Desconexión temprana

La luz azul que emiten las pantallas afecta al sueño y les mantiene despiertos porque inhiben la producción de la hormona del sueño, la melatonina. Por eso, es recomendable evitar que los niños usen las pantallas antes de dormir y en los dormitorios.

Mantener las distancia

Es importante que la pantalla siempre quede a una distancia mínima de 30 cm, que el tamaño de la letra sea lo suficientemente grande como para permitir una lectura cómoda.

Cuidado con el brillo

Es fundamental regular el brillo de la pantalla, de tal manera que no sea tan intenso como para que cause deslumbramiento. En este sentido, es importante que tampoco utilicen los dispositivos digitales en ambientes oscuros.

Lentes para proteger los ojos frente al uso de pantallas

Proteger la visión de la luz azul nociva con el uso de lentes específicas para ello también puede reducir el cansancio provocado por los dispositivos digitales. Otra solución son las lentes con Crizal Prevencia que filtran selectivamente la luz, eliminando la luz azul-violeta nociva y los rayos UV que provocan el envejecimiento precoz de sus ojos.