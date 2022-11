Que no te la cuelen: la Guardia Civil pide precaución ante la estafa de la lira por 2 euros

La Guardia Civil vuelve a alertar de una estafa que te puede suponer una pérdida de 2 euros para tu bolsillo, o al menos 68 céntimos.

La Benemérita explica en un tuit que están circulando monedas de lira turca que se parecen muchísimo a las monedas de dos euros. La lira turca no vale actualmente más que 0,32 euros, por lo que si no quieres tener una preciosa moneda de colección en tu cartera (pero sin valor) hay que estar ojo avizor para no ser engañado.

Para diferenciarla es fácil: en primer lugar hay que mirar la cara y leer que pone "Türkiye Cumhuyireti", lo que se viene a traducir como República de Turquía. Y en la llamada cruz aparece un número, el 1, y otra leyenda "Yeni Turk Liresi", que traducido quiere decir: una nueva lira turca.

¡¡Ojito!!Estas son liras turcasLas pasan por 2 euros por su parecido y realmente valen 0,32 €#Quenotelacuelen pic.twitter.com/B1zyqzWPSD — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 13, 2022

Otras monedas que pueden crear confusión

Cada cierto tiempo aparecen oportunistas que quieren colarlas y con suerte lo hacen. Hace poco tiempo la Guardia Civil alertaba del florecimiento de las monedas de dos pesos argentinos, con un valor de 0,024 euros, que cacos, maleantes, listos y tontos (o despistados) trataban de colocar como monedas de un euro.

Hay que tener cuidado especialmente también con varias monedas prácticamente iguales a 1 euro, y que llegan con facilidad en España: la lira turca, el peso argentino, el Rand sudafricano, el Baht tailandés o el dirham marroquí.

También le llegó el turno a la preciosa moneda de una libra egipcia. En el anverso puede verse al faraón Tutankamón y es fácilmente reconocible. El reverso tiene un uno dibujado y debajo la leyenda en inglés One Pound (una libra). ¿Es atractiva? Sí. pero como alerta la Guardia Civil hay que tener cuidado: solo vale 0,049 céntimos de euro.

Este es el mensaje que ponía la Guardia Civil en su tuit: "Cuando la veas no pienses que ha llegado a tus manos una moneda del tesoro del faraón Ramsés II. ¡¡ojito!! cuidado es una libra egipcia. Las pasan al descuido por monedas de 2 €, pero realmente vale 0,049 €. ¡Que no te la cuelen!"