Demandan a Mattel por vender muñecas de 'Wicked' que incluían un enlace a una página porno

La empresa de juguetes Mattel, fabricante de la Barbie, fue demandada este martes por incluir el enlace a una página pornográfica en el embalaje de unas muñecas de la película Wicked que puso a la venta el pasado noviembre.

Mattel incorporó por error en sus muñecas el enlace al sitio web pornográfico Wicked Pictures, que tiene un título similar a la página oficial de la película distribuida por Universal Pictures y protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande. Se trata de una demanda colectiva y una de las denunciantes, Holly Ricketson, indica que compró el producto para su hija menor, que abrió el enlace y vio cómo aparecían "imágenes pornográficas de desnudos integrales que mostraban relaciones sexuales reales". Según la denuncia, interpuesta en California, la hija de Ricketson le enseñó rápidamente las imágenes "y ambas quedaron horrorizadas por lo que vieron":

"Si la demandante hubiera sido consciente de un defecto tan inapropiado en el producto, no lo habría comprado", subraya. Los denunciantes piden a Mattel una indemnización por daños y perjuicios "porque los productos están adulterados, carecen de valor y no son aptos para el público al que están destinados". La empresa de juguetes, que acabó retirando las muñecas del mercado, emitió en noviembre un comunicado en el que reconocía "un error tipográfico" en su embalaje y recomendaba a los compradores que "desecharan la caja u ocultaran el enlace". La polémica, que se hizo viral en redes sociales, no parece haber afectado a la película, que ha recaudado 360 millones de dólares en todo el mundo desde que se estrenó.