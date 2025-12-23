Denuncian a varias plataformas de comercio online por vender balizas sin conectividad con el reclamo "homologada por DGT"

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varias plataformas online por no ofrecer información clara sobre las balizas V16 sin conectividad con la DGT, unos dispositivos que todavía tienen a la venta pese a que dejarán de ser válidos a partir del 1 de enero de 2026. La asociación ha podido comprobar que actualmente todavía se comercializan en Amazon, AliExpress y Leroy Merlin balizas en cuya descripción aparece «homologada por la DGT» pero no aclaran que su vigencia, como mero complemento de los triángulos de señalización, caducará con el fin de este año 2025.

En estos anuncios, ni los vendedores ni las plataformas ofrecen a los potenciales compradores información suficiente para que éstos puedan adoptar una decisión de compra fundada. Varios de estos anuncios tienen reseñas de otros usuarios que advierten de la falta de información proporcionada, ya que no se informa de la caducidad de la homologación del dispositivo.

Facua critica que, pese a ser conocedoras de ello, estas plataformas de comercio online no han hecho nada al respecto, permitiendo a los vendedores seguir teniendo en el mercado estos productos pese a que sus anuncios tienen una flagrante falta de información.

Qué dice la ley

La asociación considera que esta omisión de información vulnera el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. El artículo 20 de esta norma establece que toda práctica comercial debe incluir información sobre «las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su naturaleza y al medio de comunicación utilizado», algo que no ocurre en estos casos.

Además, el artículo 60 de esta ley deja claro que «antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara, comprensible y accesible, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas».

Esta ley recoge en su artículo 47 que son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios «el incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o denominación de productos, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios, incluidas las relativas a la información previa a la contratación», así como «el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios».

Asimismo, el artículo 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal considera desleal «la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa».

Por todo ello, Facua ha pedido a Consumo que abra expedientes sancionadores a estas plataformas de comercio online y las inste a informar de manera clara, veraz y transparente sobre la caducidad de la homologación de las balizas V16 que comercializan.

Devolución del dinero

Facua critica la pasividad ante este fraude por parte de la DGT, que se ha desentendido de las reclamación de la asociación y ni siquiera ha lanzado un comunicado de alerta para aclarar que las balizas sin conectividad que usan su logotipo como reclamo están incurriendo en publicidad engañosa si no advierten de que no serán válidas a partir de enero.

Los usuarios que hayan comprado balizas V16 sin conectividad con la DGT confundidos por el reclamo de que están homologadas por Tráfico tienen derecho a reclamar la devolución del dinero.