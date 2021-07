Las redes denuncian a un 'tiktoker' que reconoce abiertamente abusar de las mujeres

Naim Darrechi, el famoso tiktoker, vuelve a estar en el centro de la polémica y, esta vez, tampoco por un comportamiento imitable. Las redes sociales se han llenado de mensajes de crítica al famoso influencer por unas declaraciones vertidas durante una entrevista con el youtuber Mostopapi.

El influencer de 19 años cuenta con más de 30 millones de seguidores, muchos de ellos menores de edad, y en esta ocasión ha realizado unas polémicas declaraciones sobre el sexo sin protección. Las redes se han incendiado con sus declaraciones y Naim cuenta con más detractores que apoyos.

Apoyo al sexo sin protección y sin consentimiento

El centro de la polémica se encuentra en la legitimidad con la que el influencer se expresa en torno a un tema que actualmente es delito. Naim Darrechi aseguraba a Mostopapi que no le gusta el uso del preservativo durante las relaciones sexual, incidiendo en el hecho de que «siempre le gusta acabar dentro (...) yo no puedo con condón, nunca lo utilizo, hasta que un día dije, tío, es raro que nunca haya dejado a una chica embarazada, tantos años, así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema, y nunca ha pasado nada».

Sus declaraciones han provocado una ola viral de respuestas y reacciones, acusando al tiktoker de fomentar la violación y el abuso sexual.

Naim Darrechi, un influencer con 26 millones de seguidores en YouTube, dice entre risas que engaña a las chicas para mantener relaciones sexuales sin condón y eyacular dentro: "Les digo que soy estéril". Esto es un delito de abuso sexual. pic.twitter.com/rsDK56goPb — PabloMM (@pablom_m) July 12, 2021

El asunto no queda ahí, sino que durante la entrevista el youtuber Mostopapi le cuestiona si nunca le han recriminado nada, a lo que Naim Darrechi contesta que «sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos».

El asunto ha llegado a tomar un matiz social, dado que Irene Montero, ministra de Igualdad, comunicaba recientemente que denunciaría al influencer ante la Fiscalía: «Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía».

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresiónPresumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

El video ya no existe en Youtube pero Twitter se encuentra inundado desde el día de ayer de críticas y mensajes en contra contra las declaraciones de Naim.

Hace experimentos porque claro las mujeres son cosas, que no piensan, que no tienen decisión y que sirven para que él haga experimentos. Lo peor es que este señor tiene no se cuantos seguidores... Así nos va con tanto macho alfa, porque encima el otro le ríe las gracias.🤢🤢 https://t.co/A9BZz7sX0R — María Victoria (@Mariav_1503) July 12, 2021

No es la primera polémica en la que se ve envuelto el tiktoker de 19 años, referente para millones de jóvenes en las redes sociales. Acusaciones de homofobia e incluso de maltrato o machismo no dejan de llenar las redes, pero la popularidad de Naim Darrechi no deja de crecer, lo que es algo preocupante a estas alturas.