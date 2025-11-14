Desmantelada una red de explotación sexual en el centro de Madrid: 16 detenidos y 140 identificados

La Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación sexual en un edificio ubicado en el número 127 del paseo de las Delicias, en el distrito madrileño de Arganzuela. El operativo, que sigue en curso, ha permitido identificar a 140 personas, de las cuales 16 han sido detenidas por su presunta implicación en actividades relacionadas con la prostitución forzada.

Esta intervención policial se desarrolló a finales de octubre de 2024, tras recibir información ciudadana sobre una posible víctima de trata de seres humanos. Inmediatamente se inició una vigilancia exhaustiva del inmueble, que según las autoridades era frecuentado por numerosos clientes que buscaban servicios sexuales en los 16 apartamentos del bloque.

Mujeres obligadas a prostituirse

De los 16 detenidos, seis son clientes que acudían al edificio para beneficiarse de la prostitución, mientras que las otras diez personas son mujeres que regentaban los pisos, acusadas de infringir la Ley de Extranjería. El inspector jefe Víctor de las Heras, responsable de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, ha confirmado que algunos detenidos quedaron en libertad y otros fueron puestos a disposición judicial. El operativo no se limitó únicamente al edificio señalado, sino que se extendió a establecimientos comerciales y locales de ocio cercanos, donde supuestamente se realizaban los acuerdos verbales antes de subir a los apartamentos. "Se pacta el precio, se contrata el servicio y se sube al piso", ha explicado De las Heras, destacando que el inmueble mantiene sus puertas abiertas con actividad ininterrumpida.

Aunque este bloque no tiene relación directa con el situado en el número 133 del mismo paseo, la policía ha observado en el pasado movimientos entre ambos portales. Las autoridades han subrayado que se trata de un edificio muy conocido en el barrio por estas actividades ilícitas.

Controladas por cámara y con temporizador

Las víctimas identificadas son principalmente mujeres captadas en sus países de origen con falsas promesas de trabajo en España. Una vez en territorio nacional, son privadas de sus documentos de identidad y libertad de movimiento. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha señalado que en 2025 se ha incrementado en un 130% el número de víctimas liberadas respecto al año anterior.

Se estima que unas 60 mujeres podrían estar ejerciendo la prostitución en condiciones de explotación en este inmueble. Muchas de ellas, según los investigadores, ni siquiera son conscientes de su condición de víctimas, ya que llegan a España buscando mejorar su situación económica, vulnerabilidad que es aprovechada por los tratantes. Durante las inspecciones se descubrió que algunas habitaciones contaban con temporizadores instalados en las puertas para controlar la duración de los servicios sexuales. Además, había cámaras de seguridad que permitían vigilar constantemente los movimientos de las mujeres explotadas.

"Las mujeres que están en los pisos están controladas por determinadas personas que controlan el número de horas y los servicios", ha declarado el inspector jefe, quien también ha denunciado las condiciones precarias de las habitaciones, reducidas a un simple colchón con el objetivo de maximizar los beneficios. El edificio pertenece a tres propietarios diferentes que, según la investigación, tienen todos los contratos de arrendamiento formalmente en regla, aunque posteriormente las viviendas se destinaban a la prostitución, habilitando cada habitación para este fin. En este dispositivo han participado agentes de diversas unidades especializadas de la Policía Nacional, incluyendo la Brigada de Extranjería y Fronteras, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos, así como inspectores de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.