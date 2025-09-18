Detenida una sexagenaria británica por matar a una amiga estrangulándola con un cable de aspiradora en Benidorm

Una mujer de 64 años ha sido detenida por, supuestamente, matar por estrangulamiento con el cable de una aspiradora a otra, de 66, cuando pasaban unos días en un apartamento de Benidorm (Alicante).

Fuentes de la investigación han informado este jueves de que el crimen ocurrió en la noche del miércoles en un apartamento del barrio del Rincón de Loix, una zona muy frecuentada por los turistas británicos, y que fue la llamada de una tercera visitante del Reino Unido la que llamó al 112 para avisar que una amiga británica le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.

Aunque en un principio intervino la Policía local, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, la cual sigue abierta para tratar de confirmar los pormenores de lo ocurrido, aunque parece ser que hay al menos un testigo que vio una discusión verbal previa entre la arrestada y la víctima mortal, sin que hayan trascendido los motivos de la disputa.

Cuando los medios sanitarios llegaron al apartamento, la mujer de 66 años ya había perdido la vida con claros indicios de asfixia, por lo que únicamente se pudo certificar el fallecimiento y, tras el levantamiento del cadáver por orden judicial, el traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para la realización de la autopsia. El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, en funciones de guardia, se ha hecho cargo de la investigación.