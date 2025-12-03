Detenido el anestesista de la clínica dental de Alcira donde murió una niña.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la clínica privada de Alcira (Valencia) en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.

Fuentes policiales han confirmado que a este hombre de 43 años ha sido detenido en Valencia como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

En paralelo, la niña de cuatro años que permanecía ingresada ha sido dada de alta. La menor pasó el pasado 24 de noviembre a planta desde la UCI Pediátrica del Clínico, en el que había sido ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada de Alzira. Desde entonces, su evolución era favorable hasta que este martes ha podido dejar el hospital.