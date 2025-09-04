El diseñador italiano Giorgio Armani muere a los 91 años

Con profundo pesar, el grupo Armani ha anunciado el fallecimiento de su fundador, Giorgio Armani, figura clave de la moda italiana y mundial. "El creador se apagó serenamente en Milán, rodeado por sus familiares, tras una vida dedicada a su empresa y a sus colecciones", señalaban en el comunicado que la marca ha colocado en sus redes sociales.

El mundo de la moda pierde no solo a un diseñador visionario, sino a un símbolo de la elegancia silenciosa, del poder contenido y de la belleza sin artificios. Con su partida, se cierra un capítulo fundamental en la historia del diseño internacional.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani construyó desde cero una firma que acabaría por redefinir los códigos estéticos del siglo XX. Lo hizo con un estilo propio, sobrio, depurado y sin estridencias, alejado de las tendencias pasajeras y profundamente fiel a su identidad. En una industria muchas veces dominada por lo exuberante, él apostó por el equilibrio y la sofisticación silenciosa. Fue el hombre que desestructuró el traje, liberó al cuerpo de sus rigideces y convirtió la ropa en una extensión del alma.

Llamado siempre con respeto y admiración Il Signor Armani por empleados y colaboradores, el diseñador trabajó de forma incansable hasta sus últimos días, implicándose en los proyectos en curso y en los que estaban por venir.

A lo largo de cinco décadas, Armani dio forma a una visión integral de la moda y el estilo de vida, ampliando su influencia a diferentes ámbitos gracias a su lucidez y su atención al presente. Con una curiosidad insaciable, mantuvo un diálogo abierto con el público, lo que le convirtió en una figura querida y respetada también por su compromiso social con Milán, la ciudad que siempre consideró suya.

Una empresa de 50 años de historia

El grupo Giorgio Armani, con medio siglo de recorrido, ha crecido bajo la premisa de la independencia de pensamiento y acción que caracterizó a su creador. Esa identidad seguirá guiando a la compañía, que afronta el futuro bajo el compromiso de empleados y familia en continuidad con los valores transmitidos por Armani.

Homenaje en Milán

La capilla ardiente quedará instalada en el Teatro Teatro Armani, en la via Bergognone 59 de Milán, y podrá visitarse el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas. Según la voluntad expresa del diseñador, los funerales se celebrarán en la intimidad familiar y en forma privada.

Mientras tanto, el mundo entero le rinde homenaje con la misma discreción elegante que él cultivó durante toda su vida.

Armani se ha ido, pero su huella permanece. Y, como ocurre con todo lo verdaderamente bello, será eterna. Descanse en paz.