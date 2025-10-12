La divulgadora Rocío Vidal, contra las teorías conspirativas de Marcos Llorente: "Está a tres Doritos de decir que la Tierra es plana"

La divulgadora científica valenciana Rocío Vidal, de 32 años, ha lanzado duras críticas contra las teorías conspirativas defendidas por Marcos Llorente durante una reciente entrevista desde la concentración de la selección española. La creadora de contenido, conocida en redes sociales como 'La gata de Schrödinger', ha advertido que el futbolista del Atlético de Madrid "está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana", comparándolo con el exfutbolista conocido por sus controvertidas opiniones negacionistas.

Las declaraciones de Llorente, de 30 años, han generado gran polémica en el ámbito científico y mediático. El centrocampista madrileño ha manifestado su desconfianza hacia las explicaciones oficiales sobre las estelas de condensación de los aviones, defendiendo la teoría 'chemtrail' que sostiene que estos rastros son en realidad productos químicos con los que supuestamente se fumiga a la población. "Estos cielos no los había visto nunca. Para mí, normal no es y eso es lo que quiero transmitir", afirmó el jugador colchonero durante la entrevista.

Vidal, referente en la divulgación científica en España, ha criticado tanto el posicionamiento de Llorente como la actitud de los medios al amplificar teorías sin fundamento científico. "Me hace mucha gracia cuando dicen, 'que me lo expliquen', mientras tanto, miles de científicos y organizaciones llevan años explicando cómo funcionan las estelas de condensación y el rastro que dejan los aviones, que es vapor de agua que se condensa en la atmósfera... ¿Quién quieres que te lo explique, Iker Jiménez?", ha señalado la divulgadora, reprochando la postura de "que alguien me lo explique pero yo tampoco hago por entenderlo" que atribuye al futbolista.

Las controversias sanitarias de Marcos Llorente

El futbolista internacional no se ha limitado a cuestionar los 'chemtrails' en sus intervenciones públicas. Durante la misma entrevista, Llorente manifestó su rechazo al uso de gafas de sol y cremas solares, afirmando categóricamente: "Yo no llevo nunca gafas de Sol, ni se debería llevar". Estas declaraciones contradicen frontalmente el consenso médico y científico sobre la protección frente a la radiación ultravioleta.

Ante estas afirmaciones, Rocío Vidal ha sido contundente calificando a figuras como Llorente como "un peligro para la salud pública" por fomentar la desinformación en temas sanitarios. "Está ampliamente demostrado que la crema solar protege de los rayos ultravioletas que pueden ser carcinógenos y aceleradores del envejecimiento", ha advertido la divulgadora a su audiencia, señalando la contradicción con el discurso de vida saludable que el propio futbolista dice promover.

La influencia mediática de deportistas de élite como Llorente, con millones de seguidores en redes sociales, multiplica el impacto de sus declaraciones. Esta situación ha llevado a 'La gata de Schrödinger' a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los medios para no amplificar mensajes pseudocientíficos potencialmente perjudiciales para la salud pública sin el debido contraste con expertos.

El fenómeno de las teorías conspirativas en el deporte

No es la primera vez que un deportista de élite difunde teorías conspiranóicas. El caso más notorio es el de Javi Poves, exfutbolista que abandonó su carrera profesional en 2011 y se convirtió en uno de los principales defensores de teorías como el terraplanismo en España. La comparación de Vidal entre ambos futbolistas subraya la preocupación por la posible radicalización del discurso de Llorente.

Según estudios recientes publicados en 2024, la pandemia de COVID-19 supuso un punto de inflexión en la propagación de teorías conspirativas entre personalidades públicas. Las redes sociales han amplificado este fenómeno, permitiendo que figuras influyentes difundan ideas sin fundamento científico a audiencias masivas sin filtros ni contraste especializado.

La comunidad científica ha intensificado sus esfuerzos de divulgación para contrarrestar estos mensajes, con divulgadores como Rocío Vidal a la cabeza. Desde su canal de YouTube y perfiles en redes sociales, la valenciana alcanza a millones de seguidores con contenidos que explican fenómenos científicos de manera accesible y desmontando bulos y teorías conspirativas como las defendidas por Llorente.

¿Quién es Rocío Vidal?

Rocío Vidal, nacida en 1992 en Valencia, es una de las divulgadoras científicas más influyentes del panorama español actual. Licenciada en Periodismo y con formación científica, creó en 2015 el canal de YouTube 'La gata de Schrödinger', especializado en divulgación científica y pensamiento crítico. Su trabajo le ha valido reconocimientos como el Premio Bitácoras al mejor canal de divulgación y el Premio Tesla de Divulgación Científica.

Con más de medio millón de seguidores en sus distintas plataformas, Vidal se ha convertido en un referente en la lucha contra la desinformación y las pseudociencias en España. Su labor divulgativa se centra en explicar conceptos científicos complejos de manera accesible y en promover el escepticismo y el pensamiento crítico entre su audiencia, especialmente entre los más jóvenes.

En los últimos años, Vidal ha intensificado su actividad contra las teorías conspirativas y pseudocientíficas, posicionándose como una voz autorizada que contrasta con rigurosidad afirmaciones sin base científica que pueden resultar perjudiciales para la salud pública, como las realizadas recientemente por Marcos Llorente.

¿Por qué son peligrosas las teorías 'chemtrail'?

Las teorías 'chemtrail' que defiende Llorente sostienen que los gobiernos o entidades secretas utilizan los aviones para esparcir productos químicos con diversos fines, desde el control poblacional hasta la modificación climática. Sin embargo, la comunidad científica ha refutado sistemáticamente estas afirmaciones explicando que las estelas visibles tras los aviones son simplemente vapor de agua condensado (contrails) producido por la combustión del combustible a grandes altitudes.

Organizaciones como la NASA, la NOAA y múltiples universidades han publicado extensos estudios que explican el fenómeno de las estelas de condensación. Estos estudios demuestran que las estelas están compuestas principalmente de cristales de hielo formados cuando el vapor de agua caliente de los escapes de los motores se mezcla con el aire frío de la atmósfera superior.

La peligrosidad de estas teorías radica en que fomentan la desconfianza infundada hacia las instituciones científicas y pueden llevar a comportamientos de riesgo basados en información errónea. En el caso de las declaraciones sobre la protección solar de Llorente, podrían tener consecuencias directas en la salud pública si sus seguidores deciden emular su comportamiento de no usar protección contra los rayos ultravioleta.