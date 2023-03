La proliferación de vapers y cigarrillos electrónicos va en aumento cada día. De esta forma, cada vez son más los usuarios que optan por este tipo de dispositivos como una opción menos nociva a la hora de fumar. Su variedad de sabores y el mayor ahorro son algunos de los factores determinantes a la hora de desechar el tradicional cigarrillo a favor de estos vapers.

Uno de los métodos más utilizados a la hora de dejar de fumar también requiere un buen uso del mismo. Al igual que no deben tirarse las colillas al suelo o en cualquier contenedor, para deshacernos de nuestros vapers y cigarrillos electrónicos cuando se agotan debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones.

¿Dónde debo tirar el vaper?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los vapers están catalogados como residuos de nivel peligroso, puesto que su composición incluye una batería eléctrica que es lo que calienta la resistencia y nos permite obtener de nuestro e-liquid el vapor que fumamos. Cabe recordar que no importa si nuestro cigarrillo electrónico es desechable o puede continuar recargándose, ya que siempre necesitará de esta batería para funcionar.

En cuanto a los vapers desechables disponen de un cartucho con el sabor del cigarrillo, la batería de iones de litio y un atomizador, el encargado de calentar el líquido. Los vapers recargables constan de una batería, la cual sí puede ser utilizada mientras dure su vida útil, una resistencia y un depósito para el líquido. Según el portal especializado Ecoembes, estos vapers deben ser separados a la hora de desecharlos, de forma que se separen los compuestos plásticos de la batería, la cual será tratada como una pila. De hecho, si no te queda claro en qué contenedor o cómo separar las piezas de tu vaper siempre puedes llevarlos al establecimiento donde sueles comprarlos, puesto que ellos contarán con un protocolo para poder reciclarlos de manera correcta.

Lo importante a tener en cuenta a la hora de deshacernos de un vaper es que todas sus partes se pueden reciclar. En el caso de los vapers recargables, las partes plásticas irán al contenedor marcado como amarillo, mientras que su batería puedes echarlas en el contenedor habilitado para pilas y baterías de litio, ya que estos compuestos son muy contaminantes. No obstante, los cigarrillos electrónicos desechables no pueden separarse por partes, dado que para facilitar su transporte y uso se encuentran sellados. En este caso sí deberemos acudir al establecimiento de venta para depositarlos, e incluso en numerosas ciudades los respectivos ayuntamientos han habilitado contenedores específicos para poder reciclar estos cigarrillos electrónicos. También podemos acudir al punto limpio de nuestra ciudad sino conocemos de establecimientos que recojan estos dispositivos, o no contamos con contenedor específico.