El emotivo encuentro en un hospital entre una nieta y sus abuelos tras graduarse

Marta Martínez Alonso es una joven estudiante que se ha hecho viral en redes sociales al compartir un momento mágico familiar que vivió junto a sus abuelos. Marta se ha graduado recientemente de la universidad, y justo después de recibir el título decidió visitar a su abuelo en el hospital, un gesto que ha tocado el corazón de miles de personas.

Marta subió a su red social de TikTok un video en el que se puede ver cómo se encuentra con su abuelo. En el video, Marta habla sobre lo difícil que es para ella el no tener a sus abuelos presentes durante su graduación: "Qué duro fue bajar las escaleras con todo el mundo aplaudiendo y no poder veros allí".

La graduada también compartió lo mucho que significaba para ella ese momento, no solo por haber terminado sus estudios, sino por el amor y el apoyo incondicional de su familia: "Tuve que ser muy fuerte para poder ir, pero tuve que hacerlo por mí, por mamá y papá, por la abuela y por vosotros desde la distancia".

Durante su graduación, Marta dijo que sintió una mezcla de emociones, alegría y tristeza, al recordar a sus seres queridos que no pudieron estar presentes físicamente: "Sentí ganas de llorar constantemente y pensé a cada paso en mis abuelos y en todos los que desde arriba no podían estar tampoco".

Marta visitó el hospital después de la ceremonia, donde pudo abrazar a su abuelo y mostrarle su toga y birrete: "Algo tenía que hacer para que me vieseis graduada una vez más, para que me vieseis feliz, y para que me vieseis cumplir el último sueño que me quedaba, ser profe de los pequeñitos".

La joven resaltó lo afortunada que se sentía por poder compartir ese momento especial con sus abuelos: "Qué suerte haber podido ir, aunque fuese después, a daros ese abrazo que se quedará en mí".

El video se ha hecho viral en redes sociales, alcanzando más de dos millones de visualizaciones y cerca de 300.000 ‘me gusta’. La historia de Marta ha tenido muchos comentarios positivos: "Deberían ser eternos", "Por los que no pudimos, un gesto muy bonito y lleno de amor", y "Aprovéchalos y cuídalos mucho".

Esta historia de Marta y su abuelo llena de amor y gratitud ha conmovido a muchos y en las redes sociales ha generado una ola de apoyo y cariño.