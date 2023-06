Traemos para este cuarto volumen de los creepypasta uno de los clásicos del tipo: "El capítulo de...". Hoy ha venido a divertirse a este humilde espacio Calamardo, y la historia del episodio perdido en el que se suicida de una forma truculenta.

Corría el año 2010 cuando apareció un creepypasta de los más macabros y terroríficos. Si hace poco tiempo hablábamos del creepypasta Suicide Mouse, en el que el simpático ratón de la factoría Disney andaba errante y cabizbajo en actitud depresiva, en esta ocasión nos remontamos a 2010 para hablar de otra escalofriante historia: el suicidio de Calamardo.

En ese año se empezó a extender el rumor de que existía un episodio maldito y perdido de la celebérrima y no tan infantil serie Bob Esponja. En el mismo, el personaje gruñón, antipático y malhumorado Calamardo ponía fin a la existencia de su vida. En la escena habría sonidos extraños y espeluznantes que eran acompañados de destellos rápidos y llenos de luz que perturbaban al telespectador.

El creepypasta alcanzó cimas de popularidad globales por lo que el escritor, director y productor de la serie de la serie de la simpática esponja de pantalones cuadrados, Casey Alexander, salió a explicar que el episodio es inexistente y se trataba de una patraña y "100 por cien mentira".

De la misma forma, en el episodio SpongeBob in Randomland (Bob Esponja en Locolandia) de la temporada 12 se menciona la historia en una escena donde Calamardo abre una serie de puertas de forma continua conociendo a versiones de sí mismo detrás de cada una de ellas. Tras una de ellas aparece un Calamardo con una apariencia similar a la imagen que rula por los foros e internet acompañando al creepypasta.

Otros 'creepypasta': Ayuwoki, Suicide Mouse y Slender Man

Ayuwoki es un creepypasta, un ser viral basado en Michael Jackson, y que cumple con todos los requisitos para ser una leyenda urbana gestada virtualmente. Su popularidad empezó en 2019 y según numerosas páginas y usuarios de redes sociales este ser espeluznante se aparece puntualmente después de ver la imagen si no te has dormido del todo.

A su aparición le acompañará un fantasmal grito Jacksoniano el "Hee, hee". Pese a que el Ayuwoki desde un primer momento se ve claramente que es un creepypasta en clave de humor (el nombre es una deformación del célebre "Annie are you ok?", de su canción Smooth Criminal), el repetirse de una forma repetida y masificada ha calado como una suerte de Verónica en el espejo y se convierte en una desconcertante criatura que genera pánico entre los más jóvenes.

Cuidado con el Ayuwoki, está por todos lados... en las redes... claro

Por otra parte, Suicide Mouse es uno de los creepypastas más famosos y terribles que existen. ¿En qué consiste? Pues como los más avispados habrán podido enlazar tiene que ver con Mickey Mouse y Walt Disney. La historia consiste en un vídeo maldito de Disney encontrado por dos trabajadores en una revisión de material de la hemeroteca de la multinacional creada por el bueno de Walt. En dicho material se puede ver al célebre ratón caminando por la ciudad con un fondo musical triste y deprimente. En el creepypasta se explicaba que los trabajadores acabaron volviéndose locos tras verlo y se habrían suicidado.

El gesto está levemente torcido a la izquierda y su cara está triste mientras anda al lado de varios edificios de la ciudad. Un piano aporreado se torna ruido gris, muy similar al sonido producido mientras se sintonizaba un canal de televisión en la época pre TDT.

La realidad es que dicho vídeo nunca existió y lo que se puede ver por Youtube (allá ustedes si pincháis) y otros canales agrupadores de vídeos es un una creación de un fan para darle mayor credibilidad a la historia.

Slender Man es otro de los siniestros personajes convertidos en Creepypasta. Tiene su origen en internet, y que abrió la puerta al género creepypasta. Más concretamente su primera aparición fue en el hilo de un foro llamado denominado 4chan iniciado el 8 de junio de 2009, y cuya misión principal era la de editar fotografías para otorgarle un espeluznante aspecto. Sólo había un ingrediente indispensable: debían aparecer entidades sobrenaturales. Dos días después de abrirse aquel foro, el 10 de junio de 2009, el usuario Victor Surge (cuyo nombre real después se ha sabido que era Eric Knudsen) aportó dos fotos sacadas en 1926 de grupos de niños, a las cuales añadió una figura espectral alta y delgada, vestida con un traje negro y una corbata oscura sin cara descifrable. Las entradas previas solo tenían las fotografías peladas, y Surge fue más lejos y a los montajes les añadió texto complementario en el que se indicaba que los niños fueron secuestrados, y donde numerosos supuestos testigos daban un halo de credibilidad y terror que fue poco a poco convirtiendo esta composición, esta historia, en lo que después se convertiría en un género con propia entidad. Otros usuarios ampliaron el personaje, añadiendo sus propias contribuciones visuales o textuales.

En una entrevista con el sitio web Know Your Meme, Victor Surge desvela que se inspiró para crear Slender Man en los escritos de H. P. Lovecraft, Zack Parsons, y Stephen King y el surrealismo de William S. Burroughs. Añade en la entrevista que con Slender Man quiso: "formular algo cuyas motivaciones apenas puedan ser comprendidas, y que desencadenara inquietud y terror en la población general".

En un podcast cita también Phantasm como inspiración para el alargado y demoníaco ser.

¿Qué es un 'creepypasta'?

Los creepypastas son narraciones cortas de terror recogidas y compartidas a través de redes sociales, foros, blogs o vídeos en plataformas de vídeo como YouTube. La finalidad de los creepypastas es asustar o inquietar al lector generando una atmósfera que parece lindar entre la realidad y la ficción.

Por su forma son muy similares a las archiconocidas leyendas urbanas, con la diferencia de que las leyendas urbanas llegaban oralmente o vía escrita, y los creepypasta se pueden dar en forma de imágenes, vídeos e incluso videojuegos, con el poder supuestamente de estar encantados.

El término fue acuñado en 4chan alrededor del 2006. Creepypasta es un acrónimo de las palabras inglesas "creepy" (aterrador) y una deformación de "Copypaste" (copia y pega).