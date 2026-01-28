España superará este año los 300.000 nuevos casos de cáncer, 8.000 de ellos en menores de 39 años

Los nuevos casos de cáncer crecerán este año un 2% en España y rebasarán por primera vez los 300.000, de los que 8.000 se diagnosticarán a jóvenes adultos de 20 a 39 años, sobre todo de mama y tiroides, según las estimaciones que ha revelado este miércoles la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

El informe Las cifras del cáncer en España 2026 elaborado por la sociedad científica en colaboración con la colaboración de Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) mantiene los tumores de colon y recto como los más frecuentes para este año, con 44.132, seguidos de los de mama (38.318) y pulmón (34.908).

Pese al incremento de nuevos casos, que se elevarán a 301.884 debido a factores como al aumento y envejecimiento de la población, la detección cada vez más precoz o factores de riesgo evitables relacionados con hábitos de vida, el estudio constata también un aumento de la supervivencia, que se ha duplicado en los últimos 40 años.

De ahí que el presidente de SEOM, Javier de Castro, haya apelado a la importancia de "no alarmar" y sí fomentar el autocuidado en la población con medidas como la práctica de ejercicio, que disminuye un 30% el riesgo.

Obesidad o uso excesivo de antibióticos, posibles causas en adultos jóvenes

Así, España mantendrá la misma tendencia al alza prevista en todo el mundo; se calcula que para 2050 se detectarán 32,6 millones de nuevos cánceres, 350.000 de ellos en nuestro país.

Preocupa, sin embargo, el incremento en adultos jóvenes: según datos de Globocan, en 2022 se diagnosticaron más de 1,2 millones de nuevos tumores en este grupo, el 20% de mama, seguido por el de tiroides (18,6%), cérvix (8,6%) y el colorrectal (4,7%).

En España, Redecan estima que en 2026 se registrarán más de 8.000 en personas de 20 a 39 años, más en mujeres (4.800) que en hombres (3.400); el de mama representará el 20,5% y el de tiroides, un 13,4%.

Sobre ello, el presidente de Redecan, Jaume Galcerán, ha señalado que el aumento se está produciendo sobre todo en el tramo de personas más jóvenes, de 20 a 29 años desde 1994; aunque en números absolutos el incremento "es muy poco", sí que dibujan una tendencia preocupante en tumores como el de colon o riñón desde 1994.

Aunque se desconocen las causas exactas, se apunta a las dietas inadecuadas, disfunciones de la microbiota, obesidad o uso excesivo de antibióticos como desencadenantes. "Hay que seguir aumentando la investigación para saber por qué se está produciendo esto", ha apuntado el oncólogo.

Más que adelantar la edad de los cribados, ha proseguido Isabel Etxavarria, miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, hay que hacer hincapié en mantener la adherencia a los que ya existen, porque mientras la de mama "es muy buena", en otros como el de colon las cifras son mucho peores.

Con todo, los expertos ponen el foco en los principales factores de riesgo evitables que están detrás de un tercio de las muertes por esta causa: tabaco, alcohol, contaminación, sedentarismo y dietas inapropiadas con insuficiente ingesta de fruta y verdura.

También inciden la exposición al radón residencial, a los rayos ultravioleta o rayos X, las infecciones, con hasta diez agentes infecciosos clasificados como carcinógenos, e incluso factores laborales y de edad.

El de pulmón, primera causa de muerte oncológica en mujeres

La incidencia no será igual en hombres que en mujeres: al igual que en 2025, los mayoritarios en hombres serán los de próstata (34.833), colon y recto (26.477), pulmón (23.079) y vejiga urinaria (19.496), mientras en ellas se detectarán más de mama (38.318) y de colon y recto (17.655).

Después estará el de pulmón, cuya incidencia, al contrario que en los hombres, que presentan una tendencia a la baja, seguirá en aumento como consecuencia de su entrada más tardía en el hábito tabáquico.

El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de fallecimiento por cáncer en España (23.297 en 2024), más que el de colon (10.451), páncreas (8.392), mama (6.659) y próstata (5.967).

Sigue siendo el más letal para los hombres (16.606 defunciones por esta causa en 2024), una mortalidad que casi triplica las de los dos siguientes, el de próstata (5.967) y colon (5.913).

Y en mujeres ha superado por primera vez al de mama como tumor responsable de una mayor mortalidad (6.691 frente a 6.563), seguidos, a mayor distancia, por los de colon (4.538) y páncreas (4.090).

El motivo por el que sigue siendo el más mortal es que alrededor de la mitad de los casos se detectan en estadios muy avanzados; otro de los problemas es que las medidas para acceder a él son mucho más invasivas que en otros y que se trata de una enfermedad muy estigmatizada, por lo que se invierte menos en ella.

"Tenenos que empezar a dar pasos con la población de riesgo y reducir el tabaquismo. Casi un 35% de la población continuá con el hábito tabáquico en diferentes formas, también los cigarrillos electrónicos", ha apuntado De Castro, que ha recordado que un 20% de los casos se da además en no fumadores.