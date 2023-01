Ocho de cada diez españoles preparan la cena en casa, pero a más de la mitad les estresa decidir qué comer

Ocho de cada diez españoles preparan la cena en casa de lunes a viernes, pero a más de la mitad les estresa decidir qué comer. Además, pese a que el 58% cocina todos los días, muchos de los españoles coinciden en los principales factores que les impiden llevar una dieta variada y equilibrada.

Son algunos de los datos del estudio sobre los hábitos culinarios de los españoles que ha elaborado la empresa HelloFresh, que acaba de llegar a España con su propuesta de kits de recetas a domicilio para ofrecer a los consumidores una alternativa fácil y cómoda a la hora de cocinar, que les ayude a ahorrar tiempo y además aporte variedad en su dieta.

Como se desprende de la encuesta realizada por la compañía, un 82% de los encuestados responde que cena habitualmente en casa y casi la mitad de ellos afirma que les gusta cocinar (47%).

Los problemas aparecen a la hora de responder a la frecuente pregunta de ¿qué hacemos para cenar?: un 56% admite que el hecho de decidir qué van a comer cada día les causa estrés.

Según el estudio de HelloFresh, los resultados son claros: los españoles demuestran su pasión por cocinar en casa cada día, pese al desgaste mental que supone planificar y organizar sus comidas cada semana. Esta afirmación está relacionada con factores que tienen un impacto directo a la hora de perseguir una dieta variada y equilibrada. Por ejemplo, el 34% de los entrevistados reconoce que no tiene tiempo para planificarlo todo, mientras otros afirman que simplemente no disponen o no encuentran los ingredientes necesarios para preparar sus platos (un 28%).

“Cocinar es un hábito que nos gusta, nos relaja, e incluso nos hace felices. Además, es la mejor forma de asegurar que tanto nosotros como nuestra familia pueda seguir una dieta variada y equilibrada. Sin embargo, planificar nuestra dieta conlleva para muchos un desgaste mental”, explica Cristina García Ferreira, manager de estrategia de menús y recetas de HelloFresh, que asegura que su marca ofrece a los consumidores “ahorrar tiempo en el proceso y descubrir más variedad en su dieta a través de recetas fáciles y la cantidad exacta de ingredientes frescos para cocinarlas, entregados en la puerta de casa”.

Según datos de la misma encuesta, solo el 19% de los españoles siente que lleva a cabo un menú variado, equilibrado y planificado para sus cenas. Curiosamente, tres de cada diez indican que su fuente principal de inspiración son las recetas familiares o los consejos que reciben de sus familias, lo que explica que las cenas de los españoles se caractericen por dos o tres platos estrella combinados con otros más básicos (42%), o que directamente sean recetas bastante repetitivas (27%).

