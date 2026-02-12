CARNAVAL
Las espectaculares fantasías de la gala de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Las espectaculares fantasías de la gala de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / Europa Press

Las espectaculares fantasías de la gala de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, em imágenes

Los casi 7.000 asistentes al Recinto Ferial entonaron este miércoles el tradicional 'Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina', después de que Carla Castro Castellano fuera elegida como nueva regidora del Carnaval 2026.

Con su fantasía 'Icónica', diseñada por Alexis Santana y en representación de McDonald's y El Día, la candidata número cinco recibió el cetro y tomó el relevo a la monarca del año pasado, Elizabeth Ledesma.

El resto de la corte de honor está formada por Arlena Rubí Mantecón Hernandez con la fantasía 'Luminis' (primera dama), Cecilia Esther Díaz Hernández (segunda dama), con 'Sueños de Cristal', Daniela Sanchez Padilla y su 'Atamande' (tercera dama) y Alianara León Hernández con 'De tu infierno a mi cielo'.

