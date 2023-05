Con una excavadora: así han tenido que rescatar los Bomberos de su piso a un hombre de 250 kilos y con síndrome de Diógenes

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado en su piso de El Prat de Llobregat (Barcelona) a un hombre con síndrome de Diógenes de 48 años y unos 250 kilos de peso.

Fue el propio hombre el que llamó al 112 para avisar de que no podía salir de casa, según han confirmado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat. Los efectivos de los bomberos desplazados a la vivienda del hombre, situada en unos bajos, no pudieron acceder por la puerta debido a la gran cantidad de basura acumulada tras ella.

Finalmente, el equipo de rescate optó por hacer un agujero en la pared para poder acceder al interior del piso.

L’home de 48 anys que convivia amb tones de deixalles al Prat de Llobregat no tenia fitxa oberta als Serveis Socials segons fonts de l’Ajuntament @ajelprat. Ha trucat al 112 perquè havia caigut dins de casa. Policia Local, @bomberscat i @semgencat no han pogut entrar per la porta pic.twitter.com/HLGRFOz50C