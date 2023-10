Un falso abogado causa furor tras ganar todos los juicios a los que se presentó

Las autoridades kenianas han pedido arrestar a un hombre acusado de ejercer la abogacía sin tener título y que ha ganado todos sus juicios. El jueves, funcionarios legales de Kenia instaron a la policía a arrestar a un hombre que ejercía la Abogacía bajo el nombre de "Brian Mwenda". En total estuvo en 26 casos, y los ganó todos. Todos lo han comparado con Mike Ross, personaje de la serie Suits.

Dijeron que el hombre era un falso abogado que había robado la identidad de un verdadero abogado, llamado Brian Mwenda Ntwiga. Los medios locales informaron que un abogado sin titulación había ganado decenas de juicios sin haber pasado por la universidad. El caso ha cautivado al país del este de África durante los últimos días, provocando reacciones que van desde la indignación hasta la admiración por el personaje según cuenta la BBC.

A pesar de la condena de la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK) y del Director del Ministerio Público del país, el presunto impostor tiene una legión de seguidores en redes sociales.

Ha sido elogiado por la Organización Central de Sindicatos de Kenia (COTU) como una "mente joven brillante" que ha triunfado "sin las cualificaciones tradicionales".

I still maintain that my future lawyer Brian Mwenda is innocent until proven guilty. Tuko na yeye huku Mombasani until Monday when we shall present him to the DCI to record a statement pic.twitter.com/fFGNoxG7tX